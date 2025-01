Unsichtbare Solaranlage: Neue Solarmodule sind kaum noch zu erkennen

In Deutschland sind auf immer mehr Dächern Solarmodule zu sehen. Viele Menschen produzieren ihren Strom einfach selbst und sparen so Geld. Das geht aber nicht überall oder man möchte die Optik des Gebäudes nicht „verschandeln“. Für diese Fälle könnten Solardachziegel die Lösung sein. Jackery hat jetzt eine neue Generation vorgestellt, die einen besonders hohen Wirkungsgrad hat.

Jackery-Solardachziegel mit hohem Wirkungsgrad

Normale Solarmodule sind mittlerweile so günstig, dass sich immer mehr Menschen dafür entscheiden, eine Anlage aufs Dach zu setzen. Es gibt aber auch optische oder regulatorische Fälle, in denen das nicht geht. In dem Fall könnten die neuen XBC-Solardachziegel von Jackery eine Lösung sein. Es handelt sich nämlich nicht um flache, sondern geschwungene Solardachziegel, die einen Wirkungsgrad von 25 Prozent erreichen und auf einem Quadratmeter bis zu 170 Watt erzeugen können.

Das ist im Vergleich zu einem normalen Solarmodul zwar weniger, doch es ist eine Option, wenn sonst überhaupt nichts geht. Auf den Bildern könnt ihr sehen, wie der Solardachziegel auf dem Dach (Titelbild) und einzeln aussieht:

Nur bei genauerem Hinsehen sind die Solarzellen zu sehen. (© Jackery)

Bei der schwarzen Version ist kaum etwas zu sehen. (© Jackery)

Die kristallinen Silizium-Solarzellen sind nur 0,13 mm dick und mit einer geschwungenen Form von 150 Grad ausgestattet. Sie ersetzen die normalen Dachziegel und können so ganz einfach ein komplettes Dach bedecken – ohne großartig aufzufallen. Laut Jackery sind die Solardachziegel mit 90 Prozent aller Befestigungssysteme auf dem Dach kompatibel.

Unsichtbar, aber vermutlich teuer

Jackery hat bisher keinen Preis für die XBC-Solardachziegel. Von anderen Herstellern weiß man, dass solche Lösungen deutlich teurer sind als normale Solarmodule. Dafür könnten sie dort zum Einsatz kommen, wo sonst kein Solarmodul verbaut werden kann – beispielsweise beim Denkmalschutz. Außerdem könnte sich die Investition rechnen, wenn man sowieso ein neues Dach braucht. Dann könnte man die Kosten gegenrechnen.

Wenn ihr nicht viel Geld ausgeben wollt, dann könnte ein Balkonkraftwerk etwas für euch sein:

