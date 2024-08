Unter 5 statt über 60 Minuten: China-Hersteller zeigt Samsung, wie es richtig geht

Chinesische Smartphone-Hersteller liefern sich seit Jahren einen Kampf um die schnellste Ladetechnologie bei Handys. Realme hat sich den Thron nun geholt. Das Unternehmen lädt einen relativ großen Akku in unter 5 Minuten auf. Und das nicht nur sicher, sondern auch effizient. Samsung kann da nicht ansatzweise mithalten.

Realme lädt Akku in unter 5 Minuten auf

Wenn ihr euer Handy aufladen wollt, dann dauert das mit Glück eine Stunde, wie bei Samsung und dem Galaxy S24 Ultra mit 45 Watt. Chinesische Hersteller lassen das nicht zu. Schon seit Jahren treiben sie die Entwicklung von High-End-Akkus voran. Realme setzt dem Ganzen nun die Krone auf. Das Unternehmen hat einen 4.400-mAh-Akku entwickelt, der in 4 Minuten und 20 Sekunden von 0 auf 100 Prozent aufgeladen werden kann. Das ist noch einmal schneller als zuvor erwartet wurde.



Laut Realme ist die Ladetechnologie mit einer Leistung von bis zu 320 Watt nicht nur extrem schnell und sicher, sondern auch effizient. Die Energieeffizienz soll bei sagenhaften 98 Prozent liegen (Quelle: GSMArena). Beim Ladevorgang geht also kaum Energie verloren, wie es bei Schnellladefunktionen oft der Fall ist. Auch beim kabellosen Laden geht viel Energie verloren.



Ihr könnt euch bei YouTube den kompletten Ladevorgang in Echtzeit anschauen:

Bald in einem ersten Realme-Handy verbaut?

Realme hat das Event genutzt, um verschiedene Technologien zu präsentieren. Dazu gehörten die 320-Watt-Schnellladetechnologie und ein neuer Akku für Falt-Handys. Zudem hat das chinesische Unternehmen ein entspiegeltes Display für Smartphones und einen Solid-State-Button gezeigt.



Was davon am Ende wirklich in einem Smartphone landet, ist nicht bekannt. Redmi hat auch eine 300-Watt-Ladefunktion entwickelt, die einen 4.000-mAh-Akku in 5 Minuten auflädt. Die Technologie kommt aber noch in keinem Smartphone zum Einsatz. Es wird also spannend sein zu sehen, ob es sich hierbei nur um eine Machbarkeitsstudie gehandelt hat oder ob wirklich ein Gerät mit diesem Akku erscheint.