Vom iPhone 16 (Pro): Diese neue Funktion sollten Samsung, Xiaomi und Co. sofort kopieren

Apple hat mit dem iPhone 16, Pro, Plus und Pro Max insgesamt vier neue Smartphones vorgestellt, die eines gemeinsam haben: Sie verfügen über eine neue Kamerasteuerung, die es so im Android-Universum noch nicht gibt. Apple denkt dabei wieder einen Schritt weiter und integriert einen in meinen Augen großen Mehrwert.

Kommentar von Peter Hryciuk

Android-Hersteller sollten Kamerasteuerung vom iPhone kopieren

Wie jedes Jahr um diese Zeit hat Apple neue iPhones vorgestellt. Ehrlich gesagt fand ich das ganze Event insgesamt ziemlich langweilig. Wenn man sich außerhalb des Apple-Kosmos bewegt, dann war nicht wirklich viel Neues dabei – bis auf eine Sache. Die Kamerasteuerung mit dem berührungsempfindlichen Button empfinde ich tatsächlich als kleine Revolution.

Apple hat sich bei der Kamerasteuerung und Aktivierung bisher voll auf die Software verlassen. Während ihr auf fast jedem Android-Handy doppelt den Power-Button drücken könnt, um schnell in die Kamera-App zu gelangen, war das bei Apple bisher nicht möglich. Mit dem neuen Knopf an der Seite ändert sich das.

Apple begnügt sich im Vergleich zu Android-Herstellern jedoch nicht mit einer einfachen Funktion. Genau wie bei vielen anderen Features wird ein großer Mehrwert hinzugefügt. Der Knopf ist berührungsempfindlich und kann so nicht nur zum Wechsel der Kameramodi genutzt werden, sondern auch um die Einstellungen zu ändern – beispielsweise zum Zoomen.

Im nachfolgenden Video könnt ihr euch die neue Kamerasteuerung des iPhone 16 Pro (Max) anschauen:

iPhone 16 Pro (Max) vorgestellt

Für mich persönlich ist das ein riesiger Mehrwert. Einerseits bekommt ihr einen Start- und Auslöseknopf für die Kamera. Zusätzlich könnt ihr darüber aber auch bestimmte Parameter ändern. Nichts ist auf einem Android-Handy schlimmer, als den Zoom präzise einstellen zu wollen. Vielleicht funktioniert das mit der neuen Kamerasteuerung auf den iPhones deutlich besser. Zumindest sieht es im Video danach aus.

Wird das iPhone zu kompliziert?

Nun könnte man natürlich sagen, dass das iPhone durch den zusätzlichen Knopf zu kompliziert wird. In meinen Augen mag das vielleicht auf die Gestensteuerung zutreffen, weil man sich etwas Neues merken muss. Doch ich glaube, dass die Funktionen so intuitiv integriert sind, dass sich das nicht negativ auswirken wird. Meine Hoffnung ist nun, dass sich Samsung, Xiaomi, Google und Co. ein Beispiel an Apple nehmen. Viele der anderen Eigenschaften und Funktionen gibt es dort ja schon.