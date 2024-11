VW-Chef zu Stellenabbau: „Wird nicht reichen“

VW ringt mit Kostenproblemen auf der einen Seite und den Forderungen der Angestellten auf der anderen. Der Konzern will Werke schließen und Jobs streichen, während Arbeitnehmervertreter um die Zukunft der Volkswagen-Arbeiterschaft kämpfen. Markenchef Thomas Schäfer macht ihnen jetzt wenig Hoffnung.

VW-Chef: Ohne Werkschließungen geht es nicht

Die Lage bei Volkswagen ist bitterernst. Seit Monaten ist klar, dass es harte Einschritte geben wird. Völlig uneins sind Vorstand und Arbeitnehmer hingegen darüber, wie die aussehen werden. Betriebsrat und Gewerkschaften haben bereits angekündigt, dass ab Dezember die Arbeit niedergelegt wird, wenn es kein Entgegenkommen aus der Chefetage gibt.

Anzeige

VW-Markenchef Thomas Schäfer unterstreicht jetzt nochmals, dass es nicht weitergehen wird wie bisher. „Wir müssen unsere Kapazitäten verringern und an die neuen Realitäten anpassen“, erklärte er gegenüber Welt am Sonntag. Ob in Deutschland alle Werke bestehen bleiben könnten, ist in seinen Augen klar: „Wir sehen das aktuell nicht.“ Dabei gehe es sowohl um die Fahrzeugfertigung als auch um Standorte, an denen einzelne Komponenten entstehen.

Für die VW-Angestellten ist das nichts Neues, aber auch nicht die einzige schlechte Nachricht. Um Kündigungen kommt VW Schäfer zufolge nicht herum. Der geplante Stellenabbau „über die demografische Kurve und mit den bisherigen Instrumenten wie Altersteilzeit und Aufhebungsangeboten wird nicht reichen“, ist er sicher.

Anzeige

So überzählige Stellen abzubauen, würde laut Schäfer zu lange dauern. Er fasst aktuell einen Zeitraum von drei bis vier Jahren ins Auge, um die Marke VW wieder fit zu machen.

Mit der Rückkehr von GTI im Elektro-Zeitalter wollte VW vor der Krise punkten:

Schäfer will Einbußen beim Gehalt akzeptieren

Dabei schließt Schäfer eigene Einbußen nicht aus und stimmt laut Welt der Forderung der IG Metall zu, dass Vorstand und Management auch am eigenen Gehalt sparen sollen: „Wenn es eine Vereinbarung in den Tarifverhandlungen gibt, dann gehört es für mich dazu, dass Vorstand und Management einen Beitrag leisten.“

Anzeige

Schon Anfang des Jahres hatte der VW-Vorstand das feste Gehalt um 5 Prozent gekürzt. Die Management-Ebene verzichtet außerdem auf eine Gehaltserhöhung um 3,5 Prozent.