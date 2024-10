VW-Absturz: Neue Zahlen offenbaren das ganze Drama

In den letzten Monaten hat der Volkswagen-Konzern in erster Linie mit Schreckensszenarien für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie schlimm die Situation wirklich ist, zeigen die jetzt veröffentlichten Geschäftszahlen aus dem 3. Quartal 2024. Der Gewinn ist massiv eingebrochen.

Volkswagen-Gewinn massiv gesunken

Seitdem Volkswagen vor einigen Monaten angekündigt hat, dass das Unternehmen bis zu 30.000 Menschen entlassen und Werke schließen möchte, steht die Bundesrepublik nicht still. Gerade erst wurden die Pläne konkretisiert. Drei Werke in Deutschland werden dicht gemacht, viele Mitarbeiter entlassen und die Löhne gekürzt – so die Pläne des Managements. Jetzt zeigt sich, weshalb der VW-Konzern so rabiat vorgeht. Die Geschäftszahlen haben sich sehr schlecht entwickelt.

Während der Umsatz von VW mit 78,5 Milliarden Euro fast unverändert ist, brach der Gewinn massiv ein. Nach Steuern lag der Gewinn nur noch bei 1,58 Milliarden Euro. Das sind 63,7 Prozent weniger. Die operative Rendite verschlechterte sich von 6,2 auf 3,6 Prozent. Auf das ganze Jahr gesehen sind es sogar nur noch etwa 2 Prozent (Quelle: T-Online).

Besonders der Markt in China, wo immer mehr E-Autos gekauft werden und VW einfach keine konkurrenzfähigen Fahrzeuge anbietet, zieht den Konzern herunter. Der VW-Vorstand spricht von einem herausfordernden Marktumfeld und bekräftigt die Pläne, Kosten zu sparen.

Immerhin: In Südamerika wurde der Absatz von VW-Fahrzeugen um 16 Prozent gesteigert. In Nordamerika um 4 Prozent. In China ist der Absatz hingegen um 12 Prozent gesunken, in Westeuropa um 1 Prozent.

Volkswagen im Abwärtsstrudel

VW hatte bereits vor einiger Zeit eine Gewinnwarnung für das aktuelle Geschäftsjahr herausgegeben und die bestätigt sich jetzt sehr deutlich. Geht es so weiter und VW kann keine konkurrenzfähigen Fahrzeuge in wichtigen Märkten wie China platzieren, dann sieht es für die nächsten Quartale sehr schlecht aus.

Günstige E-Autos könnten ein Weg aus der Krise sein – wenn sie VW endlich baut:

