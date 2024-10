Porsche tritt auf die Bremse: E-Auto-Vorreiter denkt um

Porsche gibt den Verbrenner nicht auf: Entgegen den ursprünglichen Plänen könnte der Autobauer doch weiter auf Benzin- und Hybridmotoren setzen, heißt es jetzt – auch bei Modellen, die eigentlich als reine Elektroautos auf den Markt kommen sollten.

Porsche: Verbrenner-Abschied nicht geplant

Porsche weicht von seinem klaren Kurs in Richtung E-Mobilität ab. Bereits im Sommer wurde das Ziel, bis 2030 rund 80 Prozent des Absatzes mit Elektrofahrzeugen zu erreichen, vorsichtiger als zuvor formuliert. Nun positioniert sich der Porsche-Finanzvorstand und stellvertretende Geschäftsführer Lutz Meschke noch deutlicher.

Modelle wie der Cayenne oder das Flaggschiff-SUV K1, die ursprünglich nur als Elektroautos geplant waren, könnten nun doch als Hybrid- oder Benzinmodelle geplant werden. In Märkten, wo die Nachfrage nach Elektroautos schwächelt, will Porsche auf mehr Flexibilität setzen. „Klar ist, wir halten deutlich länger am Verbrenner fest“, sagte Meschke bei der Vorstellung der neuen Quartalszahlen (Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Kernmodelle wie der 911 und der Panamera sollen anscheinend weiter mit Verbrennungsmotoren unterwegs sein. Gerade für den 911 sieht Porsche eine Zukunft als Verbrenner- oder Hybridmodell, da sich das Fahrzeug traditionell großer Beliebtheit erfreut. Meschke deutet sogar eine umfassende Modellpflege an – konkrete Pläne wurden aber nicht genannt.

Veränderte Marktlage: Porsche hält an Verbrennern fest

Als Grund für die Rolle rückwärts bei der Antriebsart nennt Meschke, dass der Wandel zum Elektroantrieb weltweit langsamer voranschreite als erwartet. Porsche müsse auf die geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen in wichtigen Märkten reagieren und seine Antriebsstrategie entsprechend anpassen.

Von dem für 2035 geplanten Verbrennerverbot hält Meschke nichts. Dieses müsse „fallen, damit auch die Zulieferer wieder in innovative Verbrenner-Technologie investieren können“. Die Branche brauche deutlich mehr Zeit, um sich auf die veränderten Rahmenbedingungen einzustellen.

