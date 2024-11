WhatsApp hat neue Funktion freigeschaltet, mit der ihr nie wieder Sprachnachrichten anhören müsst

Einige von euch lieben sie, andere können sie absolut nicht ausstehen. Ich gehöre zu Letzteren. Es nervt mich immer wieder, wenn mir irgendjemand eine Sprachnachricht sendet und darin nicht auf den Punkt kommt. Damit ist jetzt Schluss. WhatsApp hat nämlich die Transkription von Sprachnachrichten eingeführt. Das Anhören entfällt damit.

Transkriptionen von Sprachnachrichten in WhatsApp

In der Gerüchteküche war diese Funktion schon seit Monaten unterwegs und wurde von vielen sehnsüchtig erwartet. WhatsApp hat offiziell verkündet, dass Sprachnachrichten jetzt auch transkribiert werden können. Heißt im Endeffekt, dass ihr Sprache in Text umwandeln und diesen lesen könnt, statt die Sprachnachricht anhören zu müssen.

Laut WhatsApp wird die neue Funktion in den kommenden Wochen für alle Nutzerinnen und Nutzer freigeschaltet, aber nicht automatisch aktiviert. Ihr müsst das manuell machen unter:

Einstellungen > Chats > Transkriptionen von Sprachnachrichten

Danach werden die Sprachnachrichten aber auch nicht automatisch in Text umgewandelt. Ihr müsst eine Sprachnachricht länger gedrückt halten und in dem sich öffnenden Fenster auf „Transkribieren“ gehen. Danach erzeugt WhatsApp aus der Sprachnachricht einen Text, den ihr in Ruhe lesen könnt.

Das sieht dann wie folgt aus:

WhatsApp wandelt Sprachnachrichten in Text um. (© WhatsApp)

Die neue Funktion ist sowohl für Android-Smartphones als auch iOS-Geräte verfügbar. Ihr müsst nur die neueste Version installiert haben und die Funktion zum Transkribieren taucht irgendwann in den Chat-Einstellungen für euch auf.

Hinweis zu iOS: Ab iOS 16 werden Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch und Arabisch unterstützt. Die folgenden weiteren Sprachen werden ab iOS 17 unterstützt: Dänisch, Finnisch, Hebräisch, Malaiisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch und Thai (Quelle: WhatsApp).

Vor- und Nachteile der neuen WhatsApp-Funktion

Für mich liegen die Vorteile der neuen Funktion auf der Hand. Ich muss mir nie wieder eine ellenlange Sprachnachricht anhören, in der es viele Denkpausen und unklare Aussagen gibt. Viele könnten das aber auch als Nachteil empfinden, weil man sich von den Menschen, die man vermisst und lange nicht mehr gehört hat, so noch weiter entfernt. Am Ende könnt ihr euch aber immer noch entscheiden, ob ihr die Sprachnachricht abhört oder lest.

So könnt ihr Fehlkommunikation in WhatsApp vermeiden:

