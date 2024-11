Neu bei WhatsApp: Kleiner Tipp zeigt große Wirkung

Schneller reagieren: WhatsApp testet derzeit eine kleine Funktion, die bei vielen Nutzern gut ankommen dürfte. Mit einem Doppeltipp öffnet sich in Chats das Reaktionsmenü.

WhatsApp: Doppeltippen für Reaktionen

WhatsApp testet gerade eine neue Funktion, mit der Reaktionen noch einfacher in Chat-Nachrichten eingefügt werden können. In der Beta-Version 2.24.24.24 für Android ist das Doppeltippen zum Öffnen des Reaktionsmenüs bereits enthalten. Mit dieser kleinen Änderung wird der Umgang mit Reaktionen etwas intuitiver.

Anzeige

Die neue Geste ergänzt die bisherige Methode, bei der das Reaktionsmenü durch langes Drücken auf eine Nachricht geöffnet wurde. Wer lieber doppelt tippt, spart sich einen kleinen, aber entscheidenden Moment und kann die Funktion noch schneller nutzen (Quelle: WABetaInfo).

Das bisherige Verfahren bleibt dabei erhalten, so dass Nutzer selbst entscheiden können, was ihnen besser liegt. Insbesondere in aktiven Chats, in denen es schnell gehen muss, dürfte das Doppeltippen die Bedienung erleichtern.

Anzeige

Beim Doppeltipp für Reaktionen bleibt es aber nicht: Zuletzt hat WhatsApp gleich mehrere nützliche Funktionen eingeführt. Dazu gehört, dass nicht versendete Nachrichten nun als Entwurf gespeichert werden. Außerdem wird in Gruppenchats jetzt das Profilbild der Person angezeigt, die gerade eine Nachricht schreibt.

WhatsApp-Doppeltipp nur in der Beta-Version

Derzeit ist das neue Doppeltippen von Nachrichten nur in der Android-Beta-Version von WhatsApp verfügbar. Wann es die Funktion in die finale Version des Messengers schafft, ist noch nicht bekannt. Gleiches gilt für die iOS-Version von WhatsApp.

Anzeige

Wer den Doppeltipp schon jetzt testen möchte, kann am Beta-Programm von WhatsApp für Android teilnehmen. Sofern Plätze verfügbar sind, können sich Nutzer als Tester registrieren.

Mehr Tipps und Tricks rund um WhatsApp:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.