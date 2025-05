WhatsApp hat Vorschläge für euch: Das steckt hinter der neuen Funktion

Künftig will WhatsApp seinen Nutzern Kanäle vorschlagen, die zu ihren Interessen passen. Wer in der App bereits mehreren Kanälen folgt, erhält dann möglicherweise neue Empfehlungen als Benachrichtigung.

WhatsApp: Empfohlene Kanäle als Push-Mitteilung

In der neuen Beta-Version für Android ist eine WhatsApp-Funktion aufgetaucht, die künftig individuell empfohlene Kanäle per Benachrichtigung vorschlägt. Die Idee dahinter: Nutzer sollen schneller neue Inhalte entdecken, die zu ihren Interessen passen. Grundlage der Empfehlungen sind bereits abonnierte Kanäle – wer zum Beispiel mehreren Sportkanälen folgt, könnte weitere ähnliche Angebote angezeigt bekommen.

Die Funktion soll vollständig optional bleiben (Quelle: WABetaInfo). Nutzer können sie über einen Schalter in den Benachrichtigungseinstellungen deaktivieren. Trotzdem dürfte die Einführung nicht ohne Diskussionen bleiben. Für viele wirkt der Messenger dadurch zunehmend wie ein Content-Feed und deutlich weniger wie ein Chat-Tool.

WhatsApp hatte zuvor bereits damit begonnen, Kanäle in Themenbereiche wie Unterhaltung, Nachrichten oder Sport zu kategorisieren, um die Orientierung zu erleichtern. Die jetzt geplante Funktion geht jedoch noch einen Schritt weiter: Anstelle einer aktiven Suche sollen passende Vorschläge direkt auf dem Display erscheinen.

Was bedeutet das für WhatsApp-Nutzer?

Wer ohnehin gerne durch Kanäle scrollt, erhält mit der neuen Funktion gezielte Empfehlungen. Wer WhatsApp dagegen lieber schlicht und störungsfrei nutzt, sollte nach Veröffentlichung der Funktion die Einstellungen prüfen.

Die neue Funktion ist bislang nur in der Beta-Version von WhatsApp enthalten und noch nicht für alle Nutzer verfügbar. Sie befindet sich also aktuell noch in der Entwicklung und wird erst mit einem späteren Update offiziell verteilt.

