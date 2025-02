Windows 11: Microsoft ändert Startmenü – das ist neu

Microsoft will die Taskleiste von Windows 11 verbessern. Ein erstes Update ist nun verfügbar und zeigt, wohin die Reise geht. Zwei neue Ansichten sorgen für mehr Übersicht. Außerdem lassen sich Inhalte leichter teilen, sagt Microsoft.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Windows 11: Microsoft verbessert das Startmenü

Mit dem neuesten Insider-Update für Windows 11 halten Neuerungen für das Startmenü Einzug. Diese machen sich auf der Seite „Alle Apps“ mit zwei neuen Darstellungsoptionen bemerkbar: einer Raster- und einer Kategorieliste.

Anzeige

In der Rasteransicht werden die installierten Programme alphabetisch sortiert, während die Kategorieliste die Anwendungen thematisch gruppiert und nach ihrer Verwendung sortiert. Die Änderungen sollen die Navigation im Startmenü erleichtern.

So sieht die neue App-Kategorieansicht im Startmenü aus:

Die neuen Kategorieansicht im Startmenü von Windows 11. (© Microsoft)

Anzeige

Die neuen Ansichten stehen zunächst nur Windows-Insidern zur Verfügung, die das Update in den Einstellungen aktiviert haben. Microsoft testet die Funktion schrittweise und verteilt sie im Laufe der Zeit nach und nach auf mehr Geräte.

Neben dem Startmenü gibt es auch Verbesserungen bei der Dateifreigabe. Eine neue Drag-and-Drop-Leiste erleichtert das Verschieben von Dateien zwischen Anwendungen. Beim Ziehen einer Datei aus dem Explorer oder vom Desktop erscheint am oberen Bildschirmrand eine Ablage, in die der Nutzer die Dateien direkt fallen lassen kann. Von dort aus können die Dateien an unterstützte Anwendungen oder über das Windows-Freigabemenü weitergegeben werden.

Anzeige

Windows-Update: Explorer-Text skaliert besser

Auch in anderen Bereichen hat Microsoft nachgebessert. Der Explorer unterstützt nun eine bessere Skalierung von Texten in Dialogfeldern. Außerdem hat Microsoft einen Fehler behoben, der dazu führte, dass der Explorer kurioserweise Zufallstexte anzeigte (Quelle: Windows Insider Blog).

Kennt ihr schon Tiny11?

Tiny11: Windows 11 ohne Schrott – so geht’s Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.