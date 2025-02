Xiaomi-Smartphones besitzen eine geheime Akku-Funktion

Xiaomi spendiert seinen Smartphones mit Software-Updates regelmäßig neue Features. Dieses Mal ist eine neue Funktion aufgetaucht, die es bei anderen Herstellern nicht gibt. Damit lässt sich das Optimum aus dem Akku herausholen – unabhängig vom Rest des Smartphones. Einen kleinen Haken gibt es bei der Umsetzung bisher aber noch.

Xiaomi erlaubt Firmware-Update für Akku

Wenn Xiaomi Optimierungen für seine Smartphones durchführt und neue Funktionen einführt, dann geschieht das eigentlich über die normale Update-Funktion. Zumindest in China ist jetzt eine weitere Möglichkeit aufgetaucht. Dort lässt sich der Akku unabhängig vom Smartphone aktualisieren. In den zusätzlichen Funktionen des Akku-Reiters in den Einstellungen lässt sich das Firmware-Update allein für den Akku anstoßen.

Die neue Firmware-Funktion für den Akku greift tief in das Energiemanagement des Smartphones ein. Sie optimiert nicht nur die Ladegeschwindigkeit, sondern verbessert auch die Akkulaufzeit durch intelligentere Stromsparmaßnahmen. Zusätzlich verspricht Xiaomi eine präzisere Anzeige des Batterielevels und behebt bekannte Akku-Probleme wie übermäßige Erwärmung oder plötzliche Leistungseinbrüche.

Vor der Installation sollten einige Voraussetzungen beachtet werden. Das Smartphone benötigt die aktuelle HyperOS-Version, eine stabile Internetverbindung und der Akku muss mindestens zu 50 Prozent geladen sein (Quelle: GizChina).

Bisher wurde das Feature nur auf dem Xiaomi 13 mit chinesischer Software gefunden. Ob und wann das Batterie-Update auch auf internationale Versionen ausgerollt wird, ist derzeit noch unklar.

Xiaomi verfolgt ganz neuen Ansatz

Für Xiaomi könnte sich die unabhängige Installation von Firmware-Updates für einzelne Komponenten durchaus lohnen. So könnten einzelne Bereiche, wie in dem Fall der Akku, direkt verbessert werden, ohne auf ein großes Software-Update warten zu müssen. Ob das Feature aber wirklich breit ausgerollt wird, muss sich mit der Zeit zeigen. Spannend klingt es auf jeden Fall.

