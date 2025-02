Xiaomi überlässt Samsung das Feld: Neues Smartphone könnte Geschichte sein

Samsung hat sich in den letzten Jahren etwas auf seinen Falt-Smartphones ausgeruht und zugelassen, dass die chinesischen Hersteller aufholen und teilweise auch überholen. Das soll sich jetzt ändern. Samsung möchte 2025 richtig Gas geben. Xiaomi hingegen könnte sein Engagement zurückfahren und auf ein Modell verzichten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Xiaomi Mix Fold 5 gestrichen?

Xiaomi bietet bereits seit Jahren mit dem Fold ein eigenes Falt-Smartphone im Stile des Galaxy Z Fold an. In diesem Jahr könnte dieses Modell erstmals ausfallen. Xiaomi soll laut der Quelle zwar weiterhin an der Entwicklung großer Falt-Smartphones interessiert sein, der Fokus soll sich hingegen verschoben haben.

Anzeige

Das Xiaomi Mix Flip aus dem vergangenen Jahr kam als bezahlbares Falt-Smartphone und Alternative zum Galaxy Z Flip deutlich besser an und erfreut sich großer Beliebtheit. Deswegen soll es davon auch bald ein Mix Flip 2 geben. Das Mix Fold 5 soll aber vorerst wegfallen. Dabei handelt es sich um ein sehr teures Falt-Smartphone.

Andere chinesische Hersteller sollen an ihren großen Falt-Smartphones festhalten. Darunter Oppo mit dem Find N5, welches über keine wirklich sichtbare Falte im Display verfügen soll. Das Unternehmen hatte sich bereits über Samsung lustig gemacht. Die chinesischen Hersteller geben den Markt also nicht auf (Quelle: Gizmochina).

Anzeige

Fokus auf leichte Falt-Smartphones mit Optimierungen

Laut der Quelle fokussieren sich die chinesischen Smartphone-Hersteller aktuell auf leichte Falt-Smartphones und auf Displays, die keine sichtbare Falte mehr besitzen – also wie das Find N5 von Oppo. Doch auch Samsung entwickelt in die Richtung. Das Unternehmen möchte die Qualität des Displays bei der diesjährigen Generation stark verbessern. Für Fans von Falt-Smartphones könnte dieses Jahr also sehr interessant werden.

Wir stellen euch das Samsung Galaxy Z Fold 6 vor:

Das BESTE Handy für Unterhaltung und Produktivität? Samsung Galaxy Z Fold 6 im Test Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.