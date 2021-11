In Animal Crossing: New Horizons 2.0 könnt ihr euer eigenes Café im Museum freischalten und müsst dafür Kofi suchen, der seinen Job als Betreiber des Cafés Taubenschlag antreten soll. Was es dabei zu beachten gilt und welche Belohnungen ihr von Kofi für das Kaffee trinken bekommt, erfahrt ihr an dieser Stelle.

Kofi suchen und Café freischalten

Habt ihr Update 2.0 installiert und wollt direkt das neue Café bauen, begebt euch zunächst ins Museum und sprecht mit Direktor Eugen. Dieser möchte im oberen Westflügel ein Museumscafé eröffnen, kennt sich selbst aber nicht so gut mit Gastronomiebetrieben aus. Ihr sollt daher seinen alten Freund Kofi finden und Eugen gibt euch dafür auch ein Foto von ihm.

Eugen spricht nicht über Kofi? Sollte Eugen trotz installiertem Update noch nicht mit euch über Kofi sprechen, ist euer Fortschritt im Museum eventuell noch nicht ausreichend genug. Stellt sicher, dass ihr zumindest einen Fisch, ein Insekt, ein Fossil und ein Meerestier gefangen habt und Eugen im Museum spendet. Dies sollte helfen.

Eugen verrät euch, dass ihr eure Suche nach Kofi auf den Inseln starten sollt, zu denen euch der Käpten täglich bei seiner Bootstour bringt. Hier gibt es auch die Gyroiden zu finden, für die Kofi ein großes Interesse hegt. Sprecht also an der Anlegestelle mit dem Käptn und bezahlt die Nook-Meilen für eine Bootstour. Auf der Insel angekommen, könnt ihr hier dann Kofi finden und mit ihm sprechen.

Kofi kommt nicht? Kofi taucht nur auf der Insel auf, wenn ihr zuvor mit Eugen gesprochen habt. Stellt also sicher, dass ihr erst mit ihm sprecht, bevor ihr die Botstour antretet. Diese kann nämlich nur 1-mal pro Tag gemacht werden. Beachtet diese Voraussetzungen unbedingt.

Nach dem Gespräch mit Kofi könnt ihr dann zu Eugen zurückkehren und ihm berichten, dass ihr Kofi gefunden habt. Eugen erwartet ihn freudig und der Bau des Cafés wird eingeleitet. Einen Tag später befindet sich das Museum in Umbauarbeiten und ihr könnt es nicht betreten. Am nächsten Tag ist das Museum dann wieder offen und auch das Café wurde eröffnet. Ihr findet es, wenn ihr die Treppen nach oben lauft auf der linken Seite.

Kaffee trinken und Items von Kofi bekommen

Für die tägliche Koffeindröhnung bekommt ihr bei Kofi im Museumscafé diverse Belohnungen spendiert. Wenn ihr täglich einen Kaffee bestellt, wird euch Kofi nach und nach neue Items schenken. Welche genau, entnehmt ihr der folgenden Liste:

5-mal Kaffee trinken: Café-Taubenschlag-Keks

Café-Taubenschlag-Keks 10-mal Kaffee trinken: Kaffeebohnenpackung

Kaffeebohnenpackung 15-mal Kaffee trinken: Tasse mit Untertasse

Tasse mit Untertasse 20-mal Kaffee trinken: Kaffeepflanze

Kaffeepflanze 30-mal Kaffee trinken: Siphon

Siphon 40-mal Kaffee trinken: Profi-Kaffeemühle

Profi-Kaffeemühle 50-mal Kaffee trinken: Gurroid

Wichtiger Hinweis: Nur der erste Kaffee jedes neuen Tags zählt für den Belohnungsfortschritt, ihr könnt also nicht etwa 50-mal Kaffee an einem Tag trinken, um direkt alle Items zu bekommen. Wenn ihr nicht warten wollt, hilft hier nur das Nur der erste Kaffee jedes neuen Tags zählt für den Belohnungsfortschritt, ihr könnt also nicht etwa 50-mal Kaffee an einem Tag trinken, um direkt alle Items zu bekommen. Wenn ihr nicht warten wollt, hilft hier nur das Zeitreisen

Spieler, Bewohner und Amiibos ins Café einladen

Im Café Taubenschlag müsst ihr nicht alleine euren Kaffee schlürfen, sondern von Zeit zu Zeit tauchen auch andere Bewohner und Inselpersonal im Café auf, mit denen ihr gemeinsam trinken könnt. Zudem können andere Spieler, die über den Online-Modus eure Insel besuchen, ohne Hindernisse euer Café betreten.

Auf der linken Seite im Café steht zudem ein auffällig gelber Amiibo-Automat. Über diesen könnt ihr Amiibo-Karten und Figuren aktivieren und so neue Besucher ins Café einladen. Diese tauchen je nach Amiibo alleine oder in Gesellschaft auf. Folgende Amiibos sind kompatibel:

Aziza

Bartholo und Carleon (Scannt Carleon)

Bartholo und Lomeus (Scannt Bartholo)

Björn und Rosina

Blanka

Buhu

Bodo und Udo

Bonnie, Käpten, Lore und Lotte

Bono, Karlotta und Sigmar

Carlson und Lomeus

Chris

DJ K.K.

Don und Resetti (Scannt Don)

Eufemia und Eugen

Flip

Fred, Karlotta, Moritz und Tom Nook (Scannt Fred)

Gerd

Gernod

Grazia und Minna (Scannt Grazia)

Gulliver

Harry und Wuff

Harvey

Helios

Jakob

Johannes

Jorna und Sigrid

K.K.

Katja

Melinda

Melinda und Moritz (Scannt Moritz)

Minna, Sina und Tina

Nepp und Schlepp

Nepp, Schlepp und Tom Nook (Scannt Tom Nook)

Ohs

Olli und Tom Nook (Scannt Olli)

Pavo

Peggy und Pelly (Scannt Pelly)

Peggy, Pelly und Peter (Scannt Peggy)

Peter

Reiner

Resetti

Samselt

Schubert

Serenada

Smeralda

Törtel

Trude

Winci

