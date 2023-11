Ascii-Herz: Tastenkombination des Sonderzeichens für WhatsApp & Co.

Das Ascii-Herz ist – trotz Smileys, Emoticons und was es heute sonst noch an bunten Bildchen gibt – eines der beliebtesten Sonderzeichen überhaupt. Aber wie schreibt man das Ascii-Herz eigentlich? Gibt es eine spezielle Tastenkombination dafür und was ist mit den Ascii-Herz-Kunstwerken, die man von Zeit zu Zeit im Internet sieht? Hier gibt es alle wichtigen Infos rund um das beliebte Ascii-Herz.

Manchmal sind die einfachsten Sachen die besten: Das gilt auch für die Symbole mit denen wir die Textnachrichten verschönern, die wir jeden Tag hin und herschicken. Inzwischen gibt es dank sozialen Medien und Messenger-Diensten wie WhatsApp und Facebook zwar unzählige Emoticons und Sonderzeichen, einige Klassiker sind aber weiterhin ganz vorne mit dabei: Das Ascii-Herz.

Ascii-Herzen zum Kopieren Hier eine kleine Auswahl an unterschiedlichen Ascii-Herzen, die ihr euch direkt herauskopieren könnt: ❤ ♥ ♡ ♠ ❥

Ascii-Herz schreiben: Tastenkombination für das Sonderzeichen

Mit dem Ascii-Herz drückt man eines der schönsten Gefühle der Welt aus: Liebe und Zuneigung. Das Ascii-Herz entstammt aber eigentlich gar nicht der ursprünglichen Ascii-Zeichentabelle mit 128 Sonderzeichen. Stattdessen ist das Ascii-Herz Teil des internationalen Unicode-Standards – und zwar Symbol Nummer 9829.

In den Anfangsjahren des Internets hatte das irgendjemand mal falsch verstanden und das Herz mit den Ascii-Zeichen in Verbindung gebracht. Daher hat sich bis heute auch der Begriff Ascii-Herz etabliert, obwohl er so schlicht falsch ist.

Wenn ihr das Ascii-Herz auf einem Windows-Schreiben wollt, benutzt ihr dazu einfach die Tastenkombination Alt + 3 (auf dem Nummernblock). Das Ergebnis ist das geliebte und allseits bekannte ♥.

+ (auf dem Nummernblock). Das Ergebnis ist das geliebte und allseits bekannte ♥. Alternativ kopiert ihr euch das Ascii-Herz einfach aus diesem Beitrag (siehe auch die Auswahl weiter oben).

Ansonsten könnt ihr das Ascii-Zeichen auch aus der Windows-Zeichentabelle heraussuchen:

Drückt dazu die Tastenkombination Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Gebt dort charmap ein und drückt Enter , um die Zeichentabelle zu öffnen. Setzt unten ein Häkchen vor „Erweiterte Ansicht“ und gebt rechts neben „Unicode:“ die Zahl 2665 ein. Dann erscheint das Herz oben links in der Zeichentabelle.

Hier findet ihr das Ascii-Herz in der Windows-Zeichentabelle. (Bildquelle: GIGA)

Wenn ihr das Ascii-Zeichen in einem HTML-Dokument eingeben möchtet, geht das wie folgt:

als Hex-Code: ♥ als Dezimal-Code: ♥

Ascii-Herz in WhatsApp verwenden?

Manche Leute fragen sich, ob man das Ascii-Herz in WhatsApp verwenden kann. An sich ist es aber überflüssig, da WhatsApp eigene Herz-Emojis anbietet, die ihr einfach über die Symbolleiste am unteren Rand des Chat-Fensters eingebt.

WhatsApp hat eigene Herz-Emojis - daher braucht ihr für die beliebte Messenger-App an sich auch kein Ascii-Herz. (Bildquelle: GIGA)

Ascii-Herzen – Kunstwerke aus Sonderzeichen

Mit der obigen Anleitung fügt ihr „nur“ das normale Ascii-Herz ein. Im Internet finden sich aber viele kreative Köpfe, die wahre Ascii-Kunstwerke aus klassischen Textdateien schaffen. Hier eine kleine Auswahl als Inspiration:

__________________________________________

___d88888888b_____d88888888b

__d88?____d 88b___d88b____`88b

_d8?_________d888b__ _______`8b

_8b_________________________ d8

_b8__________________d8888b___d8888b

__d8________________d8?__d8b_d8b__`8b

___8ba_____________d8?_____d8b_____`8b

____`8da___________8b_______________d8

______`Y8b__________d8_____________8b

________`8b__________8ba_________ad8

__________`88_____88__`8da_____ab8?

____________8b___d8_____`Y8___8Y?

_____________`b_d?________`8_8?

______________`8? __________`8?

__________________________________________

Auch sehr schön:

__________________________________________

_______*hdl*hdl*________*hdl*hdl*_____

_____*hdl*___*hdl*____*hdl*___*hdl*____

___*hdl*______*hdl*_*hdl*_______*hdl*__

__*hdl*__________*hdl*__________*hdl*_

__*hdl*_________________________*hdl*_

___*hdl*_______________________*hdl*__

____*hdl*_____________________*hdl*___

______*hdl*________________ *hdl*_____

________*hdl*_____________*hdl*_______

__________*hdl*_________*hdl*_________

____________*hdl*____ *hdl*___________

______________*hdl** hdl* ____________

________________*hdl*_______________

__________________________________________

Das Ganze noch ein wenig erweitert:

__________________________________________

Hier hast du den

…………………………………۞۞

………………………………۞…..۞

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞……..۞

…۞..۞…………………۞……۞

…۞..۞…………………….۞۞

…zu meinem

___________$$$$$$$$$______$$$$$$$$$__

__________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$

_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$

_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$

_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$

__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$

____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$

_________________$$$$$$$$$$$$$

____________________$$$$$$$

______________________$$$

_______________________$

____________________________________________________________________________________

Wenn ihr noch mehr zu Sonderzeichen wissen wollt, schaut euch das mal an:

