Im DLC „Die Belagerung von Paris“ in AC Valhalla sollt ihr für den Opferaltar „Sarclitas“ 3 europäische Sumpfschildkröten in normaler Größe finden und darbieten. Wir zeigen euch hier die Fundorte der Sumpfschildkröten auf der Karte und im Video.

Assassin's Creed Valhalla Facts

Sumpfschildkröten finden (DLC „Die Belagerung von Paris“)

Während ihr die Region „Umland von Meglidunum“ in Frankreich erkundet, werdet ihr auch über den Opferaltar „Sarclitas“ stolpern. Als Gabe werden hier 3x europäische Sumpfschildkröten in normaler Größe gefordert, doch wo findet man diese Schildkröten?

Ihr müsst dafür gar nicht lange suchen und euch zu einer der beiden Wasserstellen im Norden des Altars begeben. Hier schwimmen mehr als genug Sumpfschildkröten umher, die ihr für diese Aufgabe fischen bzw. jagen könnt. Auf dem folgenden Bild haben wir euch die beiden Wasserstellen noch einmal markiert.

Nutzt bei den Wasserstellen eure Odin-Sicht, dann werdet ihr die Umrisse der Sumpfschildkröten deutlich im Wasser erkennen können. Allerdings verlangt der Opferaltar spezifisch Schildkröten in normaler Größe, es schwimmen hier aber auch kleine und große Exemplare umher. Überprüft also nach dem Fangen in eurem Inventar, welche Größe die Schildkröten haben.

Um das Fangen der Schildkröten zu beschleunigen, solltet ihr nicht die Angel benutzen, sondern Pfeil und Bogen zücken, dies geht wesentlich schneller. Im folgenden Video zeigen wir euch diese Methode im Detail:

Sofern eurer Rabe schon die entsprechende Fertigkeit besitzt, wird Synin die Schildkröten nach dem Abschuss automatisch für euch aufsammeln. Sobald ihr 3x europäische Sumpfschildkröten (normal) gefangen habt, könnt ihr zum Altar zurückkehren und diese darbieten, um euch einen weiteren Fertigkeitspunkt zu verdienen.

Habt ihr trotzdem noch Probleme beim Fangen der Sumpfschildkröten? Dann schreibt es uns in den Kommentaren und helft euch auch gegenseitig!