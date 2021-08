Assassin's Creed Valhalla: Tierherzen für Altar "Der alte Baum" finden

Für den Opferaltar „Der alte Baum“ in Assassin's Creed Valhalla: Die Belagerung von Paris sollt ihr 100 Silber und zwei Tierherzen darbieten. Doch wo findet man die Herzen von Tieren am besten? Wir zeigen es euch, um den Altar schnell abzuschließen.

Tierherzen finden (AC Valhalla: Die Belagerung von Paris)

Im DLC „Die Belagerung von Paris“ gibt es einige neue knifflige Opferaltäre zu bewältigen. Neben europäischen Sumpfschildkröten für den Sarclitas-Altar und Robbenflossen für den Altar „Marescus Warnerii“ verlangt der Altar „Der alte Baum“ in Paris von euch, dass ihr 100 Silber und zwei Tierherzen darbietet.

Während das Silber kein Problem darstellen sollte, sieht es bei den Tierherzen schon anders aus. Letztere sind eine mögliche Beute von den Tieren in der Spielwelt. Ihr könnt also zum Beispiel Hühner in der Nähe des Altars jagen, um sie zu bekommen. Allerdings ist die Drop-Chance hier relativ gering.

Die beste Bezugsquelle für Tierherzen sind stattdessen größere Nutztiere wie beispielsweise Schafe oder Kühe, von denen es vor den Stadtmauern von Paris reichlich gibt. Nordöstlich des Altars etwa findet ihr mehr als genug Schafe und Kühe in Stallungen.

Auf dem folgenden Kartenausschnitt haben wir euch die Stelle markiert:

Die Kühe und Schafe lassen die Tierherzen mit weit höherer Wahrscheinlichkeit fallen als andere Tiere. In den Stallungen könnt ihr sie leicht erlegen und bekommt so schnell die zwei benötigten Tierherzen zusammen.

Im folgenden Video zeigen wir euch die beste Stelle für Tierherzen auch noch einmal:

Habt ihr die benötigten Tierherzen gesammelt, könnt ihr zum Altar „Der alte Baum“ zurückkehren und die Opfergabe abschließen. Als Belohnung bekommt ihr einen weiteren Fertigkeitspunkt.

Habt ihr noch Probleme bei dieser Herausforderung oder anderen Aufgaben in Assassin's Creed Valhalla? Dann schreibt es uns gerne in den Kommentaren und helft euch auch gegenseitig.