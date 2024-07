Assassin's Creed: Richtige Reihenfolge aller Spiele der Reihe

Wollt ihr Assassin's Creed in der chronologischen Reihenfolge der historischen Ereignisse spielen, dann könnt ihr euch nicht an die Release-Reihenfolge der Spiele halten. Wir zeigen euch, welche Reihenfolge die richtige ist und fassen für euch die Handlung grob zusammen.

Anzeige

In welcher Reihenfolge sollte man Assassin's Creed spielen?

Nachfolgend findet ihr alle Teile der gesamten AC-Reihe in chronologischer Reihenfolge aufgelistet. Zudem könnt ihr einsehen, für welche Plattformen die Spiele verfügbar sind und in welcher Zeit und an welchem Ort sie spielen. Wollt ihr wissen, welches Assassin's Creed wir am besten finden, dann lest den verlinkten Artikel.

Spiel Zeit und Handlungsort Release und Plattformen Assassin's Creed: Odyssey Griechenland, 5. Jahrhundert v. Chr. 05.10.2018 für PC, Xbox One und PS4 Assassin's Creed: Origins Ägypten, 3. Jahrhundert v. Chr. 27.10.2017 für PC, Xbox One, PS4 und Stadia Assassin's Creed: Mirage Bagdad, 9. Jahrhundert 05.10.2023 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Assassin's Creed: Valhalla England/Norwegen, 9. Jahrhundert 10.11.2020 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Assassin's Creed: Altaïr's Chronicles Das Heilige Land, 12. Jahrhundert 06.02.2008 für Android, iOS, Windows Phone, Nintendo DS Assassin's Creed Das Heilige Land, 13. Jahrhundert 15.11.2007 für PC, PS3, Xbox 360 Assassin's Creed: Bloodlines Zypern, 13. Jahrhundert 17.11.2009 für PSP Assassin's Creed 2 Italien, 15. Jahrhundert 17.11.2009 für PC, PS3, PS5, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Assassin's Creed 2: Discovery Italien, 15. Jahrhundert 17.11.2009 für Nintendo DS, iOS Assassin's Creed: Brotherhood Rom, 15. Jahrhundert 16.11.2010 für PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Assassin's Creed: Revelations Konstantinopel/Syrien, 15. Jahrhundert 15.11.2011 für PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Assassin's Creed: Shadows (NEU) Japan, 16. Jahrhundert 15.11.2024 für PC, Xbox Series X/S, PS5 Assassin's Creed: Chronicles China/India/Russia Peking/Indien/Russland, 16./19. Jahrhundert Zwischen April 2015 und Februar 2016 für PS4, Xbox One, PC, PlayStation Vita Assassin's Creed 4: Black Flag Karibik, 18. Jahrhundert 29.10.2013 für PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch Assassin's Creed 3 Nordamerika, 18. Jahrhundert 30.10.2012 für PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch Assassin's Creed 3: Liberation Louisiana, 18. Jahrhundert 30.10.2012 für PC, PlayStation Vita, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Assassin's Creed: Pirates Karibik, 18. Jahrhundert 04.12.2013 für iOS, Android Assassin's Creed: Schrei nach Freiheit Karibik, 18. Jahrhundert 04.12.2013 für PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Assassin's Creed: Rogue Nordamerika, 18. Jahrhundert 11.11.2014 für PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Assassin's Creed: Unity Paris, 18. Jahrhundert 11.11.2014 für PC, PS4, Xbox One Assassin's Creed: Syndicate London, 18. Jahrhundert 23.10.2015 für PC, PS4, Xbox One

Anzeige

Wollt ihr sehen, wie sich die Assassin's-Creed-Reihe nach und nach entwickelt hat, dann empfehlen wir euch das folgende Video. Hier erhaltet ihr spannende Einblicke in die Evolution der Spiele.

Die Evolution von Assassin's Creed

Handlung der Assassin's-Creed-Spiele grob zusammengefasst

Assassin's Creed: Odyssey

Die Handlung findet im Jahr 431 v. u. Z. statt und ist damit chronologisch ganz am Anfang einzuordnen. Die zwei Streitmächte Athen und Sparta bekriegen einander und ganz Griechenland ist beteiligt. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Söldners Alexios oder der Söldnerin Kassandra.

Anzeige

Assassin's Creed: Origins entführt euch nach Ägypten.

Egal ob männlich oder weiblich, der Hauptcharakter ist der Erbe des Pythagoras. Der Spieler kann frei entscheiden, welche der beiden Parteien er im Kampf unterstützen möchte. Am Ende geht es aber darum, eine Familie zu finden und Einblicke in einen Kult zu erhalten - den Templern dieser Zeit.

Parallel dazu verläuft ein Erzählstrang, der in der Gegenwart spielt. Mit Layla steigt ihr in den Animus, um die Geschichte von Alexios bzw. Kassandra zu erforschen.

Assassin's Creed Odyssey - Standard Edition - [PlayStation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 12:57 Uhr

Assassin's Creed: Origins

Sand, Hitze und Ägypten. Kleopatra ist gerade dabei, die Macht an sich zu reißen und in dieser Zeit versucht der Spieler im Körper von Bayek dem geheimnisvollen Orden der Ältesten auf die Spur zu kommen, den er für den Tod seines Sohnes verantwortlich macht. Parallel dazu bemüht sich Aya, die Frau von Bayek, den mysteriösen Orden ebenfalls zu vernichten. In diesem Teil lernt ihr die Anfänge des Assassinen-Ordens kennen. Auch hier gibt es einen zweiten Erzählstrang, der in der Gegenwart spielt. Layla erkundet mithilfe des Animus die vergangenen Ereignisse aus der Sicht von Bayek.

Assassin's Creed Odyssey + Assassin's Creed Origins für PS4 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 12:58 Uhr

Assassin's Creed: Mirage

Dieser Teil der Assassin's-Creed-Reihe handelt von dem jungen Basim Ibn Ishaq, der sich den Assassinen anschließt. Sein Ziel ist es, sein bisheriges Leben hinter sich zu lassen und seine Bestimmung zu finden. Basim beginnt als Straßenräuber in den Straßen von Bagdad, bis er von der verborgenen Organisation der Assassinen rekrutiert wird. Im Laufe des Spiels entdeckt Basim mehr über seine eigene Vergangenheit und die verborgenen Geheimnisse der Bruderschaft.

Assassin's Creed Mirage Launch Edition - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 11:12 Uhr

Assassin's Creed: Valhalla

Der/die Waise Eivor wächst in Norwegen beim König Styrbjörn auf. Eines Tages kehrt Eivors Adoptivbruder Sigurd in Begleitung von zwei Verborgenen (Assassinen) von seiner Reise ins Schwarze und Mittelmeer zurück. Zusammen reisen Eivor, Sigurd, die Assassinen und Teile des Rabenclans nach England, um hier eine neue nachhaltige Heimat zu finden.

Vorort muss Eivor versuchen Bündnisse zu schließen, um seinem/ihrem Clan eine sichere Zukunft zu ermöglichen, während er/sie auf der anderen Seite zusammen mit den Assassinen Basim und Haytham gegen den Orden der Ältesten (Templer) in England vorgeht. Währenddessen glaubt Sigurd einer höheren Bestimmung zu folgen, was zu Reibereien mit Eivor führt.

Assassin's Creed Valhalla - Standard Edition | Uncut - [PlayStation 5] Statt 69,99 Euro UVP: Wählt euren Charakter und führt euren Clan Nordmänner vom eisigen Norwegen über das Meer bis nach England. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 13:32 Uhr

Assassin's Creed: Altaïr's Chronicles

Altaïr Ibn-La'Ahad ist der Held des ersten erschienenen Videospiels der Reihe und hat damit die Ära eingeläutet. Dieser Teil spielt in Jerusalem. Im 12. Jahrhundert, in dem der Dritte Kreuzzug zum aktuellen Tagesgeschehen gehört, kämpfen Kreuzritter und Sarazenen um die Vorherrschaft des Heiligen Landes. Ihr erlebt also die Ereignisse aus der Sicht von Altaïr und erfahrt, was vor seinem eigentlichen Abenteuer geschah.

Assassin's Creed

Der erste Teil der Reihe beleuchtet Abstergo Industries, eine Organisation der Templer, die nach den Erben vor langer Zeit verstorbener Personen suchen. Diese sollen in den Animus steigen, um genetisch gespeicherte Erinnerungen ihrer Vorfahren zu sehen. Auf diese Weise wollen die Templer die letzten Artefakte finden, die ihnen große Macht verleihen sollen - die Edensplitter.

Anzeige

Damit soll es ihnen möglich sein, Menschen in eine Art Massenhypnose zu versetzen. Der Nachfahre, um den sich Assassin's Creed dreht, ist Desmond Miles. Sein Vorfahre, der Mann, der die Fundorte aller Edensplitter kennen soll, ist Altaïr Ibn-La'Ahad. Desmond wird also gezwungen, in den Animus zu steigen und die Erinnerungen von Altaïr selbst zu erleben.

Assassin's Creed bestellen und den Beginn der Reihe genießen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 12:58 Uhr

Assassin's Creed: Bloodlines

Nur kurze Zeit nach den Begebenheiten von Assassin's Creed darf der Spieler erneut in die Haut von Altaïr schlüpfen - dieses Mal ausschließlich auf der PlayStation Portable. Es ist fast wie ein kleiner Abschied von der ersten Figur, mit derer Geschichte die beliebte Reihe eingeleitet wurde. Noch ein Mal dürft ihr die Ereignisse um den berüchtigten Assassinen verfolgen und erfahrt den Abschluss seiner Geschichte.

Assassin's Creed 2

Erneut steigt die Geschichte mit Desmond ein, dem es gelingt, Abstergo zu entkommen. Er flüchtet direkt in die Hände des heutigen Assassine-Ordens, mit dem er gemeinsam mehr über die Edensplitter herausfinden möchte. Glücklicherweise verfügen sie über eine verbesserte Version des Animus und so schicken sie Desmond zurück in die Vergangenheit. Dort, in Italien, im 15. Jahrhundert, verfolgt er das Geschehen um Ezio Auditore.

Anzeige

Der zweite Teil bringt Ezio ins Spiel. Er ist einer der beliebtesten Protagonisten.

Ezio muss mit ansehen, wie sein Vater und seine Brüder hingerichtet werden. Er versucht die Geheimnisse hinter den Morden zu erforschen und beginnt seine Reise, auf der er die Fähigkeiten der Assassine erlernt und selbst zu einem wird. Selbstverständlich versucht auch Ezio, die Edensplitter in die Hände zu bekommen.

Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations in einer Box bestellen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 13:53 Uhr

Assassin's Creed 2: Discovery

Einige Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils der Reihe begibt sich Ezio Auditore nach Spanien. Dort wird ein Assassine festgehalten und seine Aufgabe ist es, diesen zu befreien. Auch hier spielen die Templer eine große Rolle und ihr Plan besteht darin, die neue Welt zu entdecken - das heutige Amerika.

Assassin's Creed: Brotherhood

Weltuntergangsstimmung! Die Templer müssen aufgehalten werden und Desmond gelingt es erneut, ein Versteck zu finden, in dem er in den Animus steigen kann. Ezio will den Edenapfel von den Borgia zurückgewinnen, da er ihm weggenommen wurde. Es gelingt ihm natürlich und Desmond bekommt mit, wo Ezio den Edensplitter versteckt hat.

Assassin's Creed Ezio Collection - [Xbox One] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 13:36 Uhr

Assassin's Creed: Revelations

Nachdem Desmond ins Koma gefallen ist, wird er von seinem Vater in den Animus gesperrt. Auf diese Weise soll es ihm gelingen, wieder aus dem Koma zu erwachen und dem Realitätsverlust zu entgehen. Dafür muss er die Erinnerungen von Altaïr und Ezio erleben. Findet er den Synch-Knoten, dann wird der Animus in der Lage sein, Desmond wieder zu heilen.

Im Mittelpunkt steht erneut Ezio Auditore, der bereits über 50 Jahre alt ist. Seine Aufgabe ist es, Schlüssel zu finden, um eine unterirdische Bibliothek zu öffnen, in der ein lange verlorenes Geheimnis ruht.

Assassin's Creed: Shadows

Folgendes ist bisher bekannt:

Ihr habt die Wahl zwischen zwei Protagonisten, Naoe , einer Shinobi-Assassinin aus Iga, und Yasuke , dem legendären afrikanischen Samurai.

, einer Shinobi-Assassinin aus Iga, und , dem legendären afrikanischen Samurai. Die Ereignisse spielen sich im 9. Jahrhundert in Japan, während der späten Sengoku-Periode , ab.

, ab. Ihr reist durch die Welt, sammelt Informationen und baut euer eigenes Spionagenetzwerk auf.

Assassin's Creed Shadows (PS5) - Limited Edition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 12:10 Uhr

Assassin's Creed: Chronicles China/India/Russia

Die Chroniken bestehen aus drei kurzen Spielen, deren Handlung in China, Indien und Russland verläuft.

China: Schao Jun, eine junge Assassine, kehrt nach China zurück und möchte Rache an den Templern nehmen.

Schao Jun, eine junge Assassine, kehrt nach China zurück und möchte Rache an den Templern nehmen. Indien: Arbaaz Mir, ein Assassine der indischen Bruderschaft, muss einen Edensplitter von den Templern zurückholen.

Arbaaz Mir, ein Assassine der indischen Bruderschaft, muss einen Edensplitter von den Templern zurückholen. Russland: Nikolaï Orelov, ebenfalls ein Assassine, geht auf seine letzte Mission. Es geht um Ezios Vorläuferschatulle, mit der es möglich sein soll, die Sprache und die Karten der Erbauer zu verstehen.

Assassin's Creed 4: Black Flag

Weit nach den Ereignissen um Ezio Auditore, im 18. Jahrhundert, springt der Spieler in die Rolle von Edward Kenway, einem Piraten der Karibik. Doch überraschend ist die Wendung in der Gegenwart, denn jetzt ist die Person, die in den Animus steigt, ein Mitarbeiter von Abstergo - der Spieler selbst.

Achtung Spoiler! Desmond stirbt am Ende von Assassin's Creed 3, wodurch die chronologische Reihenfolge des Erzählstrangs der Gegenwart von dem der Vergangenheit abweicht. Das gruselige ist, dass jetzt jeder die genetischen Erinnerungen der Vorfahren von Desmond erleben kann. Bei Black Flag ist es der neue Mitarbeiter von Abstergo.

Zunächst, unter einem falschen Namen, schleust sich Edward bei den Templern ein, ohne von dem jahrhundertelangen Krieg zwischen ihnen und den Assassinen zu wissen. Kurze Zeit später begegnet Edward aber den Assassinen und verdient es sich, einer von ihnen zu sein.

Assassin's Creed 4: Black Flag als PlayStation-Hits-Version für die PS4 bestellen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 13:44 Uhr

Assassin's Creed 3

Nach einem überraschenden Anfang, bei dem ihr feststellt, dass ihr ja doch nicht den Charakter spielt, mit dem ihr die Reise begonnen habt, lernt ihr den neuen Helden Connor kennen. Er ist ein kleiner Junge, der seine Mutter verloren hat und auf dem Weg ist, ein großer Assassine zu werden. Nebenbei in der Gegenwart muss Desmond viele wichtige Entscheidungen treffen, um die Menschheit zu retten.

Assassin's Creed III & Liberation Remastered für die PS4 - Beide Teile in einer Box bestellen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 13:43 Uhr

Assassin's Creed 3: Liberation

In diesem Teil der Reihe geht es um die Assassine Aveline De Grandpré. Die Handlung findet hauptsächlich in New Orleans, Ende des 18. Jahrhunderts statt. Aveline versucht die spanischen Truppen davon abzuhalten, ihr Land zu zerstören und trifft dabei auch auf Connor.

Assassin's Creed: Rogue

Shay Patrick Cormac ist der Protagonist in diesem Spiel. Zunächst ein Assassine, erlebt Shay etwas grausames, was ihn dazu bewegt, sich gegen die Bruderschaft zu wenden. Mit den Fähigkeiten eines Meuchelmörders ausgestattet, wechselt er die Fronten und wird zum Templer, der sein Leben der Jagd auf seine ehemaligen Brüder widmet… und ihr seid diejenigen, die Shay dabei führen.

Assassin's Creed: Rogue Remastered für die PS4 bestellen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 11:30 Uhr

Assassin's Creed: Unity

Diese Geschichte könnte der Feder von Shakespeare entsprungen sein. „Zwei Häuser waren - gleich an Würdigkeit durch alten Groll zu neuem Kampf bereit . Aus dieser Feinde unheilvollem Schoß das Leben zweier Liebender entsprang, die durch ihr unglückselges Ende bloß im Tod begraben elterlichen Zank.“ Das ist die Geschichte von Romeo und Julia.

Der kleine Arno Victor Dorian, Sohn eines Assassinen, wird zum Waisen und von François de la Serre aufgenomen, der ein Templer ist. So lernt er die Tochter seines Ziehvaters, Elise De La Serre kennen, mit der er aufwächst. Ihre Wege trennen sich, als Arno zum Attentäter und Elise zur Templerin wird und so ist es kein Wunder, dass Arno sich Frieden zwischen den Assassinen und Templern wünscht. Während seiner Untersuchungen stößt er auf ein Komplott, das diesen Frieden verhindern soll.

Assassin's Creed: Unity für die PS4 - Jetzt bestellen! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 13:44 Uhr

Assassin's Creed: Syndicate

In diesem Spiel geht es um die Geschwister Evie und Jacob Frye, die im London zu Zeiten von Jack the Ripper lebten und handelt von der industriellen Revolution. Während ihr euch über die Dächer von Saint Pauls Cathedral bewegt, müsst ihr euch auch hier wieder gegen die Templer behaupten.

Henry Green bittet die Geschwister um Hilfe, weil Crawford Starrick, ein Templer, London übernehmen möchte. Er kontrolliert den Transport, die Industriegüter und Fabriken der Stadt. Die beiden Geschwister sind auf der Suche nach dem Leichentuch von Eden und das darf in keinem Fall in die Hände von Crawford und seiner tödlichen Assistentin Lucy gelangen.

Während ihr euch aussuchen könnt, mit welchem Charakter ihr in der Vergangenheit spielt, seid ihr in der Gegenwart ein neues Mitglied des Assassinen-Ordens.

Assassin's Creed Syndicate - Special Edition - [PlayStation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 11:59 Uhr

Meine Empfehlung: Wer sich vorgenommen hat, alle Teile der Reihe zu spielen, der wird sehr lange dafür brauchen. Einfacher wäre es, sich auf die Hauptspiele zu konzentrieren. Dabei kann ich euch eine besondere Empfehlung geben.

Als jemand, der vom ersten Teil an bei der Reihe dabei war, schlage ich euch vor, Assassin's Creed 2 nachzuholen. Auch unsere Community hat beschlossen, dass dies das beste Assassin's Creed ist. Doch am Ende entscheidet ihr natürlich selbst!