Baller League: Wo gibt es Tickets für das Event in Köln?

Die Baller League öffnet ihre Tore von Januar bis April, interessierte Zuschauer können in der Motorworld in Köln live vor Ort zuschauen. Doch, wie genau kommt ihr an Tickets für die neue Fußball-Liga von Poldi und Hummels? Das ist leider gar nicht so einfach ...

Tickets für die Baller League nur per Verlosung

Knapp 500 Leute passen in die Motorworld in Köln, wo die insgesamt zwölf Spieltage der Baller League stattfinden. Ihr wollt Tickets kaufen und euch die Neuinterpretation des Fußballs genauer ansehen? Dann müssen wir euch leider enttäuschen, denn Tickets gibt es aktuell nur zu gewinnen. (Stand: 25. Januar 2024)

Ticketmaster ist der offizielle Ticketing-Partner der Baller League, trotzdem könnt ihr dort nicht einfach Spieltage auswählen und Tickets kaufen. Ihr müsst auf Gewinnspiele hoffen, die auf verschiedenen „Social Media“-Kanälen der Liga, beteiligter Personen oder Partner stattfinden. Hier einige Empfehlungen:

Weitere Partner der Hallen-Liga sind Xing, Vodafone, Samsung, Die Techniker, Nivea, Krombacher Spezi, Prematch und Orthomol. Auch hier solltet ihr ab und zu ein Auge auf die Kanäle in den sozialen Medien werfen.

Tickets für das Finale der Baller League im April

Das Finale der Baller League findet am 6. April 2024 in einem noch nicht bekannten Stadion statt. Im Gegensatz zu den regulären Spieltagen, wird Ticketmaster für dieses spezielle Event doch Tickets zum Verkauf anbieten. Hier solltet ihr euch für den tickerFIRST Newsletter von Ticketmaster (oben verlinkt) einschreiben, um keine Ankündigung zum Ticket-Verkauf zu verpassen.

Im Finale der Baller League treten die vier besten Teams der Liga in einem K.O.-System gegeneinander an, bis sich nur noch zwei Teams im Finale gegenüberstehen. Eventuell wird ein kleines bis mittelgroßes Stadion eines Bundesliga-Clubs als Austragungsort für das Finale gewählt wird – aber das ist eine reine Vermutung.