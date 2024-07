Limp Bizkit Tour 2024: Deutschlandkonzerte und Termine

Limp Bizkit geht auf Tour und enthüllt dazu gleich ein neues Musikvideo. Ob die Band mit ihrer „Loserville“-Tour auch einen Stopp in Deutschland macht, erfahrt ihr hier.

Limp Bizkit meldet sich mit neuer Musik zurück

Nächster Halt: „Loserville“. So zumindest heißt die Tour von Limp Bizkit, die ihren Start Mitte Juli 2024 in Wisconsin feiert. Allerdings handelt es sich. Wo genau Limp Bizkit auftritt, könnt ihr ihrem Instagram-Post entnehmen:

Zwischen 2011 und 2021 gab es eine musikalische Pause der Nu-Metal-Band. Mit „Still Sucks“ kam nach zehn Jahren ein neues Album und somit endlich neues Material für Live-Auftritte. Passend zu der angekündigten „Loserville“-Tour veröffentlichte die Band am 3. Juli 2024 einen neuen Song inklusive Musikvideo auf YouTube:

„Loserville“: Sind Deutschlandkonzerte von Limp Bizkit geplant?

Stand Juli 2024 gibt es keine geplanten Deutschlandkonzerte von Limp Bizkit. Bis Ende August wird die Band ausschließlich in Nordamerika unterwegs sein. Allerdings ist noch nicht klar, ob sie „Loserville“ auch nach Europa bringen wollen.

Auf der offiziellen Webseite der Tour, wird von einer „Nordamerikanischen Etappe“ gesprochen, was darauf hindeuten könnte, dass Limp Bizkit vielleicht noch dieses oder Anfang des nächsten Jahres nach Deutschland kommt. Das letzte Mal war die Band 2023 für „Rock im Park“ in Deutschland. Sollte Limp Bizkits „Loserville“-Tour weitere Daten und eine Etappe in Europa bekommen, halten wir euch auf dem Laufenden und aktualisieren den Artikel.

