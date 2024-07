Chappell Roan Tour: Konzerte und Festivals 2024

Haare wie Feuer und schrille Bühnenkostüme: Die Chappell Roan Tour macht zwei Stopps in Deutschland, bei welchen ihr ihre Hit-Songs wie „Hot To Go“ und „Good Luck, Babe“ live erleben könnt. Wann ihr ein Konzert der Sängerin beiwohnen könnt, erfahrt ihr hier.

Gute Nachrichten für die Fans von Chappell Roan: Die Sängerin kommt für zwei Termine 2024 nach Deutschland – allerdings nur auf Festivals. Wer dennoch in den Genuss von ihren Hit-Songs wie „Good Luck, Babe“ oder „HOT TO GO!“ kommen will, kann noch Tickets für eben diese Festivals ergattern.

Anzeige

Am 7. September 2024 spielt Chappell Roan auf der Bühne des Lollapalooza-Festivals in Berlin und direkt am nächsten Tag auf dem Superbloom-Festival in München:

Lollapalooza am 7. September in Berlin

Superbloom am 8. September in München

Alle Konzerte von Chappell Roan 2024 außerhalb Deutschlands

Wer es nicht zu den beiden Festivals schafft, hat innerhalb Europas noch andere Möglichkeiten, die amerikanische Künstlerin live zu erleben. Dabei müsst ihr nur über die Grenze nach Frankreich oder in die Niederlande fahren oder rüber nach Großbritannien und Dublin gucken – vorausgesetzt ihr habt bereits Tickets ergattert.

Anzeige

Mittlerweile sind so gut wie alle Shows innerhalb Europas ausverkauft. Ausgenommen davon sind die beiden Festivals, sowie das Konzert in Amsterdam – aber auch hier könnten die Tickets schnell weg sein. Solltet ihr euch in den USA aufhalten, habt ihr deutlich mehr Möglichkeiten, Chapell Roan zu sehen. Auf ihrer offiziellen Website findet ihr alle weiteren Tourdaten.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.