Volbeat Tour 2025: Neues Album und Konzerte angekündigt

Volbeat geht auf Tour und das schon ganz bald. Mit im Gepäck werden auch viele neue Songs sein. Wann die neuen Konzerte kommen, erfahrt ihr hier.

Noch im Sommer 2023 verkündete Volbeat-Frontmann Michael Poulsen auf Instagram, dass die Band 2024 nicht auf Tour gehen wird. Auch wenn das eine traurige Kunde für die Fans der Dänen war, folgte der Trost mit der Ankündigung, dass ein neues Album nicht mehr lange auf sich warten lassen wird.

Volbeat auf Tour 2025 inklusive neuem Album

Das konzertfreie Jahr wird, wie Poulsen es auf Instagram verkündete, mit dem Liederschreiben verbracht. Demnach wird sich die Band gegen Ende 2024 in ihr Studio zurückziehen, um ein neues Volbeat Album für 2025 fertigzustellen.

Auch kündigt er damit an, dass Volbeat 2025 auf Tour gehen wird und das nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Stand Juli 2024 sind noch keine genauen Termine bekannt. Mit Blick auf den Release eines neuen Albums könnte sich die Tour im späteren Verlauf von 2025 bewegen.

Asinhell und Rebelmonster: Ein Stück Volbeat auf Tour

Solltet ihr euch dennoch nach Volbeat sehnen, könnt ihr euer Augenmerk auf zwei andere Bands werfen, die in Verbindung zu ihr stehen. Asinhell ist das Zweitprojekt von Volbeat-Frontmann Poulsen. Die Band ist im August auf Festivals unterwegs, die zwar nicht direkt in Deutschland stattfinden, dafür aber auch nicht weit entfernt sind:

29. - 31. August 2024: Næstved Metalfest in Næstved, Dänemark

Alternativ spielt die Volbeat-Tributeband Rebel Monster einige Konzerte, auf welchen ihr euch die Zeit zur nächsten Tour etwas verkürzen könnt. Die aktuellen Konzertpläne findet ihr auf der offiziellen Webseite der Band. Auf Ticketmaster und Eventim findet ihr zudem weitere Konzerte der Band.

