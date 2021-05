Das „80s Action Heroes“-Event ist gestartet und somit gibt es auch neue Herausforderungen in Verdanks. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Rambo-Kriegsgefangenen-Marken.

Call of Duty: Warzone Facts

Neben den Rambo-Kriegsgefangenen-Marken gibt es auch 3 neue Nebenmissionen im Nakatomi-Gebäude, wodurch ihr ebenfalls Zugang zum Nakatomi-Bunker erhaltet. Für eine der Herausforderungen des Events müsst ihr 3 Rambo-Kriegsgefangenen-Marken in Verdanks finden und aufsammeln. Die „Marken eines gefallenen Soldaten“ tauchen an Orten auf, die an die Rambo-Filme angelehnt sind.

Alle Rambo-Kriegsgefangenen-Marken - Fundorte

Insgesamt gibt es 10 Orte an denen die „Marken eines gefallenen Soldaten“ in Verdanks auftauchen können. An jedem Ort kann allerdings nur eine einzige Marke spawnen. Um mindestens 3 Marken einzusammeln, müsst ihr euch also zu 3 unterschiedlichen Orten begeben. In der folgenden Karte haben wir euch die Fundorte markiert:

Haltet an den markierten Orten nach einem kleinen Zeltlager Ausschau, sie stellen eine Hommage an den berühmten Actionheld Rambo dar. Jedes Zeltlager kann eine „Marke eines gefallenen Soldaten“ bereithalten.

Hinweis: Falls ihr mit mehreren Spielern in einem Squad unterwegs seid, ist es wichtig zu wissen, dass nur ein einzelnen Spieler eine Rambo-Kriegsgefangenen-Marken aufnehmen kann. Nur der Spieler, der die Marke aufnimmt, erhält auch einen Fortschritt in der Challenge. Alle anderen Spieler bekommen keinen Fortschritt in der Herausforderung. Spielt also entweder solo, seid zuerst an der Marke, oder sprecht euch mit euren Mates ab, wer genau die Marke aufnimmt.

„Marken eines gefallenen Soldaten“ - Belohnungen

Auch wenn ihr die Herausforderung bereits absolviert habt, die 10 Orte können ebenfalls guten Loot für euch bereithalten. An den 10 Plätzen sind nämlich oftmals zahlreiche Kisten vorzufinden.

Aber das ist noch nicht alles. Denn mit dem Event ist an der Flugzeuglandebahn an der Military Base, in der Nähe der Flugzeugfabrik, nun ein neuer CIA-Außenposten aufgestellt. Er befindet sich in einem der Gebäude neben der Landebahn.

Bringt eure gesammelten Rambo-Kriegsgefangenen-Marken zum CIA-Außenposten, um sie für eine Belohnung einzutauschen. Im folgenden Bild zeigen wir euch den Fundort des CIA-Außenpostens:

Was sagt ihr zum „80s Action Heroes“-Event, zur Hommage an Rambo und John McClane aus „Stirb Langsam“, und zu den Belohnungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns.