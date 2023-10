Cyberpunk 2077: Beste und legendäre Cyberware finden (2.0)

Mit Cyberware werden in Cyberpunk 2077 alle Implantante beschrieben, die ihr V von Ripperdocs in der Spielwelt einpflanzen lassen könnt und die euch verschiedenste Vorteile bescheren. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte der besten Cyberware im Spiel. Zudem erklären wir, wo ihr legendäre Cyberware kaufen könnt.

Legendäre Cyberware in Cyberpunk 2077

Mit Cyberware könnt ihr V quasi upgraden und in verschiedenen Aspekten seines/ihres Körpers verstärken, euch nützliche Werkzeuge oder sogar Waffen installieren. Legendäre Cyberware gehört dabei zu den besten Modellen, die ihr im Spiel ergattern könnt. Während die Funktionsweise von Cyberware sich zwischen den Seltenheitsstufen nicht verändert, steigen jedoch die Wirkung und die passiven Boni mit höherer Seltenheit an. Deswegen wollen wir euch zeigen, wo ihr legendäre Cyberware finden und kaufen könnt.

Dabei gilt: Cyberware könnt ihr immer nur bei Ripperdocs einsetzen, auswechseln und entfernen lassen. Wollt ihr schnell den nächsten Ripperdoc in eurer Nähe finden, öffnet die Karte und stellt als Filter “Angepasst“ ein und wählt die Rubrik “Ripperdoc“ aus. Haltet dann Ausschau nach den weißen Symbolen, die eine menschliche Figur anzeigen. Hier findet ihr einen Ripperdoc.

Während die meisten Cyberware-Implantante über einen passiven Bonus verfügen, gibt es auch einige, die aktiviert werden müssen. Die optische Tarnung macht euch etwa unsichtbar oder Sandevistan verlangsamt die Zeit. In den Konsolenversionen aktiviert ihr solche Effekte durch Drücken der Schultertasten (L1/LB + R1/RB).

Falls ihr Geld für Cyberware braucht, hilft euch das folgende Video eventuell weiter:

Legendäre Cyberware finden und kaufen

Es gibt zum Teil legendäre Cyberware, die ihr in der Spielwelt finden könnt. Bevor ihr eure hart verdienten Eddies also für die beste Cyberware ausgebt, solltet ihr das im Einzelfall überprüfen. Sofern legendäre Cyberware auch gefunden werden kann, geben wir euch das auf den Folgeseiten dieses Guides mit an.

Wenn ihr legendäre Cyberware kaufen wollt, sind auch hier die Ripperdocs eure entsprechende Anlaufstelle. Seid euch aber auch hier bewusst, dass dies gehörig ins Geld geht. Wie ihr schnell Eddies und Eurodollar verdienen könnt, verraten wir euch bei Bedarf im verlinkten Guide.

Tipp: Die Ripperdocs in Night City haben unterschiedliche Cyberware zu verkaufen. Zudem hängt die Vielfalt des Warenangebots mit eurem Street-Cred-Level zusammen. Je einmal bei Level 20 und 50 gibt es hier eine Aufstockung. Wie ihr Die Ripperdocs in Night City haben unterschiedliche Cyberware zu verkaufen.Je einmal bei Level 20 und 50 gibt es hier eine Aufstockung. Wie ihr schnell euren Street-Cred erhöhen könnt, erklären wir im verlinkten Guide.

Ihr könnt euch übrigens auch einen permanten Rabatt von 20% bei einem der Ripperdocs in Night City erspielen. Folgt dafür einfach dem optimalen Lösungsweg während des Auftrags „Letzter Login“, den euch unsere Kollegen von Spieletipps im verlinkten Walkthrough zeigen.

Cyberware upgraden

Um eure Cyberware noch weiter zu verbessern, könnt ihr bei fast allen Modellen eine Verbesserung installieren. Für die Modifikation benötigt ihr zwingend einen Ripperdoc, sucht daher über das Kartenmenü einen aus und reist dorthin.

Für ein Upgrade benötigt ihr Cyberware-Komponenten der gewünschten Kategorie. Diese könnt ihr entweder in der Welt finden oder selbst herstellen, sobald ihr euch das Schemata gekauft oder geklaut habt. Beim Ripperdoc werden alle aufwertbaren Gegenstände mit einem gelbblinkenden Pfeil markiert. Fahrt mit dem Zeiger darüber und ihr seht die Kosten für das Upgrade.

Aufwertbare Cyberware wird durch gelbe Pfeile markiert (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ripperdocs in Dog Town (DLC „Phantom Liberty“)

Mit dem DLC „Phantom Liberty“ wird eure Anzahl an verfügbaren Ripper Docs in Nightcity erhöht und ihr wisst was das bedeutet: Neue geile Tech für Vs Körper. Insgesamt könnt ihr vier Ripperdocs in Dog Town finden, einen davon lernt ihr direkt im Laufe der DLC-Hauptgeschichte kennen. Das Besondere hier ist, dass diese ausschließlich Kategorie-Fünf-Cyberware und damit legendäre und ikonische Cyberware anbieten.

Diese hat natürlich auch ihren Preis, allerdings können wir die Plätze für die Cyberware definitiv empfehlen, da ihr dort zahlreiche Items findet. Achtet allerdings auf die Kategorien der Cyberware. Oftmals gibt es ein Item mehrfach, da eines Kategorie 5 und ein anderes Kategorie 5+ ist. Auch wenn das 5+ Item eigentlich besser sein sollte, ist es das nicht immer, wenn das Preis-Leistungsverhältnis beachtet wird.

Auf den Folgeseiten zeigen wir euch die Fundorte und Kaufmöglichkeiten von legendärer Cyberware im Detail.