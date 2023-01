Im Dead Space Remake könnt ihr neun Waffen und 21 Waffen-Upgrades finden, um Isaacs Arsenal voll auszubauen. Im Vergleich zum originalen Dead Space sind die Upgrades dabei neu dazu gekommen und teilweise äußerst gut versteckt. An dieser Stelle zeigen wir euch daher die genauen Fundorte aller Waffen und ihrer Upgrades.

Alle 9 Waffen finden

Im Remake von Dead Space müsst ihr euch um das Finden aller Waffen nicht wirklich Sorgen machen, da euch diese nach und nach im Verlauf der Story quasi vor die Nase zum Einsammeln gelegt werden. In Dead Space (2008) war dies noch etwas anders, da ihr hier manche Waffen nur über das Finden von Schemata erhalten konntet.

Die Waffen leuchten im Remake auffällig gelb und ihr müsstet schon mutwillig an ihnen vorbeilaufen, um sie zu verpassen. In den folgenden Kapiteln erhaltet ihr sie:

Plasmacutter: Kapitel 1

Kapitel 1 Stase-Modul: Kapitel 1

Kapitel 1 Kinese-Modul: Kapitel 2

Kapitel 2 Impulsgewehr: Kapitel 2

Kapitel 2 Ripper: Kapitel 3

Kapitel 3 Flammenwerfer: Kapitel 3

Kapitel 3 Laserkanone: Kapitel 4

Kapitel 4 Strahlenkanone: Kapitel 5

Kapitel 5 Energiekanone: Kapitel 6

Habt ihr alle Waffen eingesammelt, schaltet ihr mit „Komplettes Arsenal“ auch eine der Trophäen und Erfolge vom Dead Space Remake frei.

Alle 21 Waffen-Upgrades finden

Waffen-Upgrades sind neu im Remake und für jede der sieben Schusswaffen im Spiel können jeweils drei Waffen-Upgrades gefunden und an einer Werkbank installiert werden. Das erste Upgrade jeder Waffe schaltet ihr zum Kauf im Shop frei, wenn ihr die entsprechende Waffe eingesammelt habt. Dazu gehören:

Plasmacutter: Wärmespeicher (11.000 Credits)

Wärmespeicher (11.000 Credits) Impulsgewehr: Kinetische Ladeautomatik (11.000 Credits)

Kinetische Ladeautomatik (11.000 Credits) Ripper: Winkelwerfer (11.000 Credits)

Winkelwerfer (11.000 Credits) Flammenwerfer: Gelliertes Hydrazin (11.500 Credits)

Gelliertes Hydrazin (11.500 Credits) Laserkanone: Supersymmetrie-Strahl (12.000 Credits)

Supersymmetrie-Strahl (12.000 Credits) Strahlenkanone: Ionenkondensator (11.500 Credits)

Ionenkondensator (11.500 Credits) Energiekanone: Unterschall-Oszillator (12.000 Credits)

Die restlichen 14 Waffen-Upgrades müsst ihr selber in den einzelnen Bereichen der USG Ishimura finden. Sie befinden sich oft in verschlossenen Räumen und Behältern, für die ihr die Sicherheitsfreigabe oder Master-Überbrückung benötigt. Im Folgenden beschreiben wir euch die genauen Fundorte.

Patronen-Rack (Plasmacutter)

Kapitel 2

Liegt auf einer Bank in der Ishimura-Klinik auf der Krankenstation (Etage 4). Ihr kommt hier vorbei, kurz nachdem ihr die Barrikade mit der Bombe weggesprengt habt.

Beschwerte Blätter (Plasmacutter)

Kapitel 8

Liegt im Umkleideraum der Wartung (Etage 2) in der Kommunikationszentrale.

P.C.S.I. Eigenes Magazin (Impulsgewehr)

Kapitel 4

Findet ihr im Lagerraum für elektrische Anlagen auf der Brücke (Etage 1). Ihr müsst zunächst das elektrische Schloss der Tür durch das zerbrochene Fenster auf der rechten Seite hindurch zerschießen, um den Raum betreten zu können. Nutzt Kinese um die Objekte zu verschieben, die das Schloss verdecken.

Hochleistungsgranaten (Impulsgewehr)

Kapitel 10 (Master-Überbrückung notwendig)

Befindet sich in einem Spind im Wasserreinigungslager auf der Brücke (Etage 5).

Umlenkkanten (Ripper)

Kapitel 6

Liegt auf dem Tisch von Flow-Supervisor B. Andonov auf der Hydrostation (Etage 1).

Kohlefaserblätter (Ripper)

Kapitel 10 (Master-Überbrückung notwendig)

Liegt in einem Behälter mit Master-Überbrückung rechts neben einer Werkbank im Maschinenbereich des Maschinenraums (Etage 4).

Makroliter-Treibstofftank (Flammenwerfer)

Kapitel 7 (Sicherheitsfreigabe 3 erforderlich)

Findet ihr im kleinen versteckten Technikraum der Ausrüstungswartung im Abbausektor. Ihr trefft hier das erste Mal auf Nicole und könnt im weiteren Verlauf frei durch den Raum gleiten. Erst dann könnt ihr den Raum auf der untersten Etage 1 erreichen.

Hochdruckdüse (Flammenwerfer)

Kapitel 10 (Master-Überbrückung notwendig)

Befindet sich in einem Behälter mit Master-Überbrückung in den Luxus-Schichtkojen der Besatzungsquartiere auf Etage 3. Ihr müsst zunächst eine Batterie aus den Räumen nordwestlich holen und südlich im Eingang einsetzen, um per Konsole den Strom auf die Türöffnung umzuleiten.

Tragbares Heliotron (Laserkanone)

Kapitel 7 (Sicherheitsfreigabe 3 erforderlich)

Befindet sich im Umkleideraum der Bioprothetik auf Etage 1 auf der Krankenstation.

Diffraktionsmodul (Laserkanone)

Kapitel 10 (Master-Überbrückung notwendig)

Befindet sich in einem versteckten Raum (Werkzeuglager) hinter mit Kinese bewegbaren Objekten auf Etage 6 des Abbausektors.

Photonen-Energisator (Strahlenkanone)

Kapitel 7 (Sicherheitsfreigabe 3 erforderlich)

Befindet sich in einem kleinen Bodenbehälter im Laborlager auf Etage 4 auf der Krankenstation.

Präzisionslaser (Strahlenkanone)

Kapitel 10 (Master-Überbrückung notwendig)

Befindet sich im Behälter mit Master-Überbrückung in einem Gang links vom Empfangsbereich der Hydrostation auf Etage 1.

Schwerkraftverstärker (Energiekanone)

Kapitel 10

Auf dem Tisch am Ende der Gästeberater-Suiten in den Besatzungsquartieren (Etage 3).

Aufhängungsmodul (Energiekanone)

Kapitel 11 (Master-Überbrückung notwendig)

Auf der linken Seite des Frachtraums in einem Behälter mit Master-Überbrückung bei der Hangar-Fracht-Monorail-Steuerung (Etage 1).

