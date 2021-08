Sobald ihr euch eure Mitgliedschaft bei LS Car Meet in GTA 5 gesichert habt, könnt ihr in der Reputationsstufe steigen und euch so viele Belohnungen freischalten. Wir zeigen euch alle Methoden, mit denen ihr eure Reputation erhöhen könnt und alle Level-Freischaltungen in der Übersicht.

Reputationsstufe in LS Car Meet einsehen

Um eure aktuelle Reputationsstufe einzusehen, müsst ihr euch im LS Car Meet befinden. Dort könnt ihr dann in den Konsolenversionen das Steuerkreuz nach unten drücken, um euch rechts unten im Bildschirm eure aktuelle Reputationsstufe anzeigen zu lassen. Hier seht ihr auch eine Fortschrittsanzeige, die anzeigt, wie viel Reputation euch noch zur nächsten Stufe fehlt.

Reputation erhöhen - alle Methoden

Im Gegensatz zum Punktesystem in Arena Wars ist das Reputationssystem in LS Car Meet etwas passiver und ihr verdient euch euer Ansehen bei den verschiedensten Aktivitäten. Alleine schon eure Anwesenheit im LS Car Meet verschafft euch Reputation über Zeit.

Insgesamt gibt es ganze 1.000 Level im Reputationssystem von LS Car Meet. Der erste Levelaufstieg benötigt 100 Rep-Punkte, für jeden weiteren Level braucht ihr dann 5 Punkte mehr als für den Stufenaufstieg davor. Für die Aufstiege zwischen Level 200 und 1000 benötigt ihr dann jedoch immer 1.100 Rep-Punkte. Insgesamt benötigt ihr also 997.400 Rep-Punkte, um maximales Ansehen zu erreichen.

Im Folgenden listen wir euch die Rep-Belohnungen für allgemeine Aktivitäten und Rennaktivitäten im LS Car Meet auf.

Reputation für allgemeine Aktivitäten

Aktivität Rep (Beim ersten Mal) Rep (Wiederholung) Cooldown Am Car Meet teilnehmen 50 50 24 Stunden Ein persönliches Fahrzeug ins Car Meet bringen 50 50 24 Stunden Anwesenheit im Car Meet 150 (pro Stunde) 150 (pro Stunde) - Anwesenheit im Car Meet während ihr Kleidung aus dem Merch-Laden tragt 300 (pro Stunde) 300 (pro Stunde) - Kleidung aus dem Merch-Laden kaufen 25 25 - Ein Fahrzeug in der Werkstatt vom Car Meet modifizieren 50 50 24 Stunden Die Teststrecke mit einem persönlichen Fahrzeug betreten 75 50 24 Stunden Die Teststrecke mit einem Testfahrzeug betreten 50 50 24 Stunden Eine Runde auf der Teststrecke absolvieren 50 50 24 Stunden An einem Event auf der Teststrecke (Head-to-Head) teilnehmen 75 50 24 Stunden An einem Event auf der Teststrecke (Scramble) teilnehmen 75 50 24 Stunden An einem Straßenrennen teilnehmen 75 50 24 Stunden An einem Verfolgungsrennen teilnehmen 75 50 24 Stunden An einem Sprintrennen teilnehmen 75 50 24 Stunden

Reputation für Rennen

Straßenrennen (Platzierung) 5-8 Teilnehmer 4 Teilnehmer 3 Teilnehmer 2 Teilnehmer 1. 80 60 60 40 2. 64 48 48 40 3. 48 36 36 - 4. 40 30 - - 5. 32 - - - 6. 24 - - - 7. 20 - - - 8. 16 - - -

Verfolgungsrennen (Platzierung) 9-16 Teilnehmer 5-8 Teilnehmer 4 Teilnehmer 1. 100 80 60 2. 80 64 48 3. 60 48 36 4. 50 40 30 5. 40 32 - 6. 30 24 - 7. 25 20 - 8. 20 16 - 9. 15 - - 10. 10 - - 11.-16. 5 - -

Sprintrennen (Platzierung) 4 Teilnehmer 3 Teilnehmer 2 Teilnehmer 1. 60 50 40 2. 48 40 32 3. 36 30 - 4. 30 - -

Teststrecke (Scramble) 4 Teilnehmer 3 Teilnehmer 2 Teilnehmer 1. 60 50 40 2. 48 40 32 3. 36 30 - 4. 30 - -

Teststrecke (Head-to-Head) 2 Teilnehmer 1. 30 2. 15

Alle Reputationslevel und Freischaltungen

Durch Levelaufstiege im LS Car Meet schaltet ihr euch neue Kleidung im Merch-Laden, neue Handelspreise für Fahrzeuge und Tuning-Upgrades frei. Eine Übersicht der erhältlichen Fahreuge aus dem Los-Santos-Tuners-Update gibt euch die folgende Bilderstrecke:

Wichtiger Hinweis: Jede erreichte 5. Rep-Stufe (5 → 10 → 15... usw.) schaltet euch den günstigeren Verkaufspreis eines zufälligen Fahrzeugs aus dem Los-Santos-Tuners-Update frei (siehe Bilderstrecke oben). Wichtig dabei: Für weitere Fahrzeuge, die erst in der nächsten Zeit veröffentlicht werden, kann jetzt noch nicht der vergünstigten Preis freigeschaltet werden. Erst die fünfte erreichte Rep-Stufe nach Veröffentlichung des Fahrzeugs schaltet den Handelspreis frei.

In der folgenden Tabelle bekommt ihr eine Übersicht darüber, welche Belohnungen ihr nach Erreichen der Rep-Stufen erhaltet.