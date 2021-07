Der Xbox Game Pass hat eine beachtliche Bibliothek an Spielen vorzuweisen. Ein besonders namhaftes Spiel verschwindet nun allerdings von dem Service – obwohl es erst seit drei Monaten dabei ist.

Mit GTA 5 ist ein Blockbuster-Highlight im ohnehin schon beeindruckenden Angebot vom Xbox Game Pass verfügbar. Doch während GTA 5 bei den Fans ein echter Dauerbrenner ist und seit dem ersten Release 2013 konstant zu den meistgezocktesten Spielen zählt, soll es nun wohl leider schon nach kurzer Zeit wieder aus dem Game Pass verschwinden.

GTA 5: Nur kurzes Comeback im Xbox Game Pass

Xbox hat GTA 5 im April 2021 nach längerer Abwesenheit zum erneuten Mal zur Game-Pass-Bibliothek hinzugefügt. Das Comeback des Publikumlieblings hält aber anscheinend nur rund drei Monate an. Auf der offiziellen Game-Pass-Website wird das Spiel aktuell unter der Rubrik „Verschwindet demnächst“ geführt.

Gewöhnlich bedeutet dies, dass Spiele in der zweiten Woche des Folgemonats entfernt werden. Demnach hätten Game-Pass-Abonnenten also nur noch zwei Wochen Zeit, um das Spiel kostenlos zu zocken. Wer das Spiel danach kaufen möchte, erhält als Game-Pass-Mitliged aber immerhin einen Rabatt von 20 Prozent.

Xbox Game Pass: GTA 5 mit Kurzauftritt

Es ist nicht bekannt, warum GTA 5 nur für solch einen begrenzten Zeitraum beim Xbox Game Pass verfügbar ist. Ob dies möglicherweise mit dem kommenden Next-Gen-Upgrade zusammenhängen könnte, das am 11. November erscheinen wird, ist unklar. Neben GTA 5 werden außerdem auch noch die Spiele It Lurks Below, UnderMine und The Touryst den Service verlassen.

GTA 6: In unserem Video sagen Fans, was sie sich von dem nächsten Spiel der Reihe erwarten:

Was haltet ihr von dem Kurzauftritt von GTA 5 im Game Pass? Hättet ihr euch gewünscht, dass das Spiel länger dort verfügbar ist? Oder habt ihr es euch schon längst gekauft?