iOS 17 Personal Voice: Eigene Stimme am iPhone erstellen

Apple führt in iOS 17 das Feature „Eigene Stimme“ („Personal Voice“) ein. Damit kann man die eigene Stimme auf dem iOS-Gerät speichern und geschriebenen Text automatisch in gesprochene Aussagen umwandeln. Wie funktioniert das und wie richtet man die eigene Stimme auf dem iPhone ein?

Zum Start von iOS 17 ist das Feature noch nicht in deutscher Sprache verfügbar. Man muss die Funktion also zum einen mit Aussagen in englischer Sprache antrainieren und zum anderen die Gerätesprache des iPhones auf „Englisch (US)“ umstellen. Zudem muss am iPhone ein Sperr-Code eingerichtet worden sein, um auf die Funktion zuzugreifen.

Mit Personal Voice eigene Stimme auf dem iPhone speichern

Das Feature ist vor allem für Nutzer gedacht, bei denen der Verlust der eigenen Stimme droht. Wer die Funktion ausprobieren möchte, kann die Gerätesprache wie hier beschrieben ändern: So ändert man die Sprache am iPhone & iPad. Es ist noch nicht bekannt, wann Apple den Support für die deutsche Sprache in der Voice-Funktion einführen wird. Um eurem iPhone eure Stimme beizubringen, müsst ihr einige englischsprachige Sätze einsprechen. Das dauert rund 20 bis 30 Minuten. Die Einrichtung startet man in den Optionen. Geht dafür so vor:

Begebt euch an einen ruhigen Ort ohne Hintergrundgeräusche. Öffnet die iOS-Einstellungen. Steuert die „Bedienungshilfen“ an. Wählt hier den Bereich „Sprachausgabe“. Hier findet ihr in iOS 17 die Option „Eigene Stimme“. Tippt in dem Menü auf „Eigene Stimme erstellen“. Lest euch die Hinweise durch und bestätigt mit „Fortfahren“. Jetzt werden die Anweisungen zur Einrichtung angezeigt. Gebt eine Bezeichnung für die Stimmeinstellung ein. Nun beginnt der eigentliche Einrichtungsprozess. Das kann eine Weile dauern, ihr könnt aber jederzeit pausieren und später weitermachen. Sprecht die 150 vorgegebenen Sätze in englischer Sprache ein. Ihr könnt euch jeden Satz anhören und erneut einsprechen, falls ihr zum Beispiel zu undeutlich geredet habt. Das iPhone weist euch darauf hin, wenn ein Satz nicht verwertet werden kann. Nachdem alle Beispiele eingesprochen wurden, schließt ihr das iPhone an den Strom an. Entsperrt dann den Bildschirm und deaktiviert die Always-on-Funktion, falls ihr sie nutzt. Danach bearbeitet das iPhone eure eingesprochenen Sätze und generiert daraus die Stimme. Der Prozess kann ebenfalls einige Zeit in Anspruch nehmen. Idealerweise lasst ihr das iPhone einfach über Nacht daran arbeiten.

iPhone: Gesprochene Texte mit eigener Stimme erstellen

Ist die Bearbeitung fertig, ruft ihr die iOS-Einstellungen auf. Hier sucht ihr in den „Bedienungshilfen“ nach der Option „Live-Sprachausgabe“. Unter „Stimmen“ könnt ihr eure eigene Stimme auswählen. Falls ihr die Stimme nicht nur auf diesem iPhone, sondern allen Apple-Geräten mit eurer Apple-ID nutzen wollt, aktiviert die Option „Geräteübergreifend teilen“.

Um darauf zuzugreifen, drückt drei Mal hintereinander auf die Seitentaste am iPhone. Es öffnet sich ein Texteingabefeld. Tippt hier etwas ein, das das iPhone mit eurer Stimme wiedergeben soll.

