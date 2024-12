It Takes Two: Kapitelübersicht und Spielzeit

Es gibt Krach im Liebesnest! Die kriselnden Eheleuten Cody und May müssen bei „It Takes Two“ durch kunterbunte Level rennen und springen, in der Hoffnung, so ihre Beziehung retten zu können. Doch wie lange hält der Spaß an und wie umfangreich ist das Spiel? Wir geben euch Infos zur genauen Spielzeit und eine Kapitelübersicht mit allen Leveln.

Spielzeit und Umfang

Offiziell geben die Entwickler von Hazelight eine Spielzeit von ca. 10-14 Stunden für „It Takes Two“ an. Dies deckt sich auch mit unseren Erfahrung, denn wir haben das Spiel durchgespielt und kommen auf eine Spielzeit von ca. 12 Stunden.

Wie lange ihr mit eurem Koop-Partner für den Abschluss des Spiels benötigt, hängt natürlich auch mit eurem Spieltempo zusammen und wie erfahren ihr mit Spielen seid, die einen starken Geschicklichkeits- bzw. Jump-and-Run-Fokus haben.

Zudem gibt es abseits der eigentlichen Story noch 25 Minispiele zu entdecken, bei denen ihr nicht zusammen arbeitet, sondern gegeneinander antretet. Wenn ihr euch hier zahlreiche Duelle liefert, hebt das Spielzeit noch einmal gehörig an.

Auch der Wiederspielwert ist nicht zu unterschätzen, da Cody und May teilweise stark unterschiedliche Hilfsmittel in den verschiedenen Leveln benutzen. Es lohnen sich also durchaus zwei Spieldurchgänge, wobei ihr dann die Rollen tauscht. In den Leveln gibt es zudem viele Interaktionsmöglichkeiten mit der Spielwelt. Diese sind vor allem wichtig, wenn ihr alle Trophäen und Erfolge von „It Takes Two“ einheimsen wollt.

Wo ihr alle 25 Minispiele in „It Takes Two“ finden könnt, zeigen wir euch im folgenden Video:

Kapitelübersicht mit allen Leveln

Spoilerwarnung: Im Folgenden nennen wir Namen der einzelnen Kapitel und Abschnitte, die ihr als Spoiler empfinden könntet. Wollt ihr komplett unbedarft ins Spiel gehen, solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

„It Takes Two“ erinnert an Filme wie „Toy Story“ oder „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“, denn im Spielverlauf bewegt ihr euch als Winzlinge durch das Haus von Cody und May und macht auch Ausflüge in den Garten oder die Fantasiewelten von ihrer Tochter Rose.

Das Spiel ist äußerst abwechslungsreich und bietet die unterschiedlichsten Locations. In der folgenden Kapitelübersicht geben wir einen Überblick über alle 7 Kapitel und 37 Abschnitte, damit ihr eine Idee vom Umfang von „It Takes Two“ bekommt.