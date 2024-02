Mario vs. Donkey Kong: Komplettlösung für alle Level

In Mario vs. Donkey Kong hat der launische Affe alle Mini-Mario-Spielzeuge geklaut. Als Mario müsst ihr über 130 Level absolvieren, um DK aufzuhalten. In jedem Level gibt es zusätzlich drei Geschenke zu finden, die ihr sammeln müsst, um geheime Profi-Level freizuschalten. In unserer Komplettlösung zeigen wir euch in Videos, wie ihr alle Rätsel meistert und euch dabei alle Geschenke schnappt.

Welt 1: Mario & Co. Spielzeuge

Mario vs. Donkey Kong: Welt 1 – Mario & Co. Spielzeuge

Zeitstempel:

00:00 – Level 1-1

01:20 – Level 1-2

02:48 – Level 1-3

04:13 – Level 1-4

05:30 – Level 1-Bonus

06:14 – Level 1-5

07:48 – Level 1-6

09:30 – Level 1-MM

10:31 – Level 1-DK

Welt 2: Donkey Kongs Dschungel

Mario vs. Donkey Kong: Welt 2 – Donkey Kong Dschungel

Zeitstempel:

00:00 – Level 2-1

01:41 – Level 2-2

03:00 – Level 2-3

04:13 – Level 2-4

05:35 – Level 2-Bonus

06:14 – Level 2-5

07:50 – Level 2-6

09:31 – Level 2-MM

10:42 – Level 2-DK

Welt 3: Flammgipfel

Mario vs. Donkey Kong: Welt 3 – Flammgipfel

Zeitstempel:

00:00 – Level 3-1

01:50 – Level 3-2

03:11 – Level 3-3

04:44 – Level 3-4

06:25 – Level 3-5

07:41 – Level 3-6

09:22 – Level 3-Bonus

10:09 – Level 3-MM

11:25 – Level 3-DK

Welt 4: Munteres Miniland

Mario vs. Donkey Kong: Welt 4 – Munteres Miniland

Zeitstempel:

00:00 – Level 4-1

01:46 – Level 4-2

03:42 – Level 4-3

05:42 – Level 4-4

07:13 – Level 4-5

08:53 – Level 4-6

11:00 – Level 4-Bonus

11:48 – Level 4-MM

12:58 – Level 4-DK

Welt 5: Gruselvilla

Mario vs. Donkey Kong: Welt 5 – Gruselvilla

Zeitstempel:

00:00 – Level 5-1

01:51 – Level 5-2

03:12 – Level 5-3

05:10 – Level 5-4

06:38 – Level 5-5

07:57 – Level 5-6

10:14 – Level 5-Bonus

10:58 – Level 5-MM

12:31 – Level 5-DK

Welt 6: Glitschgletscher

Mario vs. Donkey Kong: Welt 6 – Glitschgletscher

Zeitstempel:

00:00 – Level 6-1

02:06 – Level 6-2

03:56 – Level 6-3

05:57 – Level 6-4

07:37 – Level 6-5

09:37 – Level 6-6

11:16 – Level 6-Bonus

12:00 – Level 6-MM

13:38 – Level 6-DK

Welt 7: Mysterienforst

Mario vs. Donkey Kong: Welt 7 – Mysterienforst

Zeitstempel:

00:00 – Level 7-1

01:33 – Level 7-2

03:11 – Level 7-3

04:53 – Level 7-4

06:40 – Level 7-5

08:12 – Level 7-6

09:54 – Level 7-Bonus

10:44 – Level 7-MM

12:16 – Level 7-DK

Welt 8: Finsterstadt

Mario vs. Donkey Kong: Welt 8 – Finsterstadt

Zeitstempel:

00:00 – Level 8-1

02:16 – Level 8-2

03:59 – Level 8-3

05:44 – Level 8-4

08:01 – Level 8-5

10:32 – Level 8-6

12:39 – Level 8-Bonus

13:27 – Level 8-MM

14:58 – Level 8-DK

vs. Donkey Kong

Nachdem ihr die ersten acht Welten abgeschlossen habt, folgt ein großer Bosskampf gegen Donkey Kong sowie das erste Ende des Spiels. Danach geht es aber noch ein ganzes Stück weiter. Das Video zeigt euch, wie ihr Donkey Kong besiegt.

Mario vs. Donkey Kong: Donkey Kong Bosskampf

Welt 1+: Mario & Co. Spielzeugfabrik

Mario vs. Donkey Kong: Welt 1+ – Mario & Co. Spielzeugfabrik

Zeitstempel:

00:00 – Level 1-1+

01:26 – Level 1-2+

02:30 – Level 1-3+

03:23 – Level 1-4+

04:12 – Level 1-Bonus+

04:57 – Level 1-5+

05:46 – Level 1-6+

06:44 – Level 1-DK+

Welt 2+: Donkey Kongs Dschungel +

Mario vs. Donkey Kong: Welt 2+ – Donkey Kongs Dschungel +

Zeitstempel:

00:00 – Level 2-1+

01:21 – Level 2-2+

02:13 – Level 2-3+

03:07 – Level 2-4+

03:50 – Level 2-Bonus+

04:48 – Level 2-5+

05:47 – Level 2-6+

06:46 – Level 2-DK+

Welt 3+: Flammgipfel +

Mario vs. Donkey Kong: Welt 3+ – Flammgipfel +

Zeitstempel:

00:00 – Level 3-1+

01:21 – Level 3-2+

02:18 – Level 3-3+

03:09 – Level 3-4+

04:19 – Level 3-5+

05:10 – Level 3-6+

06:12 – Level 3-Bonus+

06:53 – Level 3-DK+

Welt 4+: Munteres Miniland +

Mario vs. Donkey Kong: Welt 4+ – Munteres Miniland +

Zeitstempel:

00:00 – Level 4-1+

01:31 – Level 4-2+

02:33 – Level 4-3+

03:51 – Level 4-4+

05:01 – Level 4-5+

06:25 – Level 4-6+

07:41 – Level 4-Bonus+

08:33 – Level 4-DK+

Welt 5+: Gruselvilla +

Mario vs. Donkey Kong: Welt 5+ – Gruselvilla +

Zeitstempel:

00:00 – Level 5-1+

01:28 – Level 5-2+

02:30 – Level 5-3+

03:28 – Level 5-4+

04:20 – Level 5-5+

05:28 – Level 5-6+

06:32 – Level 5-Bonus+

07:14 – Level 5-DK+

Welt 6+: Glitschgletscher +

Mario vs. Donkey Kong: Welt 6+ – Glitschgletscher +

Zeitstempel:

00:00 – Level 6-1+

01:46 – Level 6-2+

03:09 – Level 6-3+

04:12 – Level 6-4+

05:22 – Level 6-5+

06:33 – Level 6-6+

07:35 – Level 6-Bonus+

08:20 – Level 6-DK+

Welt 7+: Mysterienforst +

Mario vs. Donkey Kong: Welt 7+ – Mysterienforst +

Zeitstempel:

00:00 – Level 7-1+

01:49 – Level 7-2+

02:58 – Level 7-3+

04:13 – Level 7-4+

05:33 – Level 7-5+

06:46 – Level 7-6+

08:04 – Level 7-Bonus+

08:59 – Level 7-DK+

Welt 8+: Finsterstadt +

Mario vs. Donkey Kong: Welt 8+ – Finsterstadt +

Zeitstempel:

00:00 – Level 8-1+

01:42 – Level 8-2+

02:47 – Level 8-3+

03:51 – Level 8-4+

05:07 – Level 8-5+

06:38 – Level 8-6+

08:05 – Level 8-Bonus+

08:54 – Level 8-DK+

vs. Donkey Kong +

Habt ihr auch alle Plus-Welten beendet, dürft ihr Donkey Kong im finalen Bosskampf herausfordern. Wie ihr den Endboss in die Knie zwingt, zeigt euch das untere Video.

Mario vs. Donkey Kong: Donkey Kong + Bosskampf

Alle Profi-Level

Wenn ihr alle Geschenke in einem Level sammelt, erhaltet ihr einen Stern. Wenn ihr ausreichend Sterne beisammen habt, schaltet ihr nach und nach neue Profi-Level frei. Wie ihr sie alle meistert, könnt ihr euch im folgenden Video ansehen.

Mario vs. Donkey Kong: Alle Profi-Level

Zeitstempel: