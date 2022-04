Payback eröffnet die „Spielewelt“ und bietet euch die Möglichkeit, durch verschiedene Apps Punkte zu sammeln. Damit sind nicht High-Scores gemeint, sondern Payback-Punkte, die ihr gegen Prämien eintauschen könnt.

Payback Facts

Die Spielewelt steht derzeit nur Android-Nutzern zur Verfügung. Sie ist direkt in der normalen Payback-App integriert. Hier findet ihr einige kurzweilige Klassiker und beliebte App-Spiele. Verbringt ihr den Spielen am Handy Zeit, sammelt ihr damit Punkte für euer Payback-Konto. In der iOS-App steht die Spielewelt noch nicht zur Verfügung. An einer Lösung für iPhone-Nutzer wird aber gearbeitet.

So gibt es Payback-Punkte durch Spiele-Apps

So funktioniert es:

Öffnet die Payback-App auf eurem Smartphone und loggt euch mit euren Zugangsdaten ein. Tippt rechts unten auf „Services“. Hier wählt ihr die „Spielewelt“ aus. Lest euch die Meldung durch und bestätigt sie mit „Los geht‘s“. Die folgenden Bedingungen solltet ihr euch ebenfalls durchlesen und zustimmen, wenn ihr damit einverstanden seid. Damit ihr Punkte beim Spielen sammeln könnt, müsst ihr der Payback-App Zugriff auf eure Nutzungsdaten gewähren. Im „Entdecken“-Bereich findet ihr jetzt die Spiele, für die ihr Punkte erhaltet. Die Bedingungen sind darunter aufgeführt. So seht ihr zum Beispiel, wie viele Payback-Punkte je Spielminute gutgeschrieben werden.

Meldet euch in der Payback-App an, um Punkte fürs Spielen zu sammeln (Bildquelle: GIGA)

Für welche Spiele gibt es Payback-Punkte?

Besonders gut müsst ihr in den Spielen nicht sein. Es reicht, die entsprechenden Apps über einen bestimmten Zeitraum zu nutzen, um die Punkte abzustauben. Je App gibt es einen Maximalwert, sodass ihr die Anwendungen nicht endlos lange spielen könnt. Alle Apps, die am Programm teilnehmen, sind kostenlos.

Die Punkte werden eurem Payback-Konto nach sieben Tagen gutgeschrieben. Es stehen nicht die gleichen Spiele für alle Nutzer zur Verfügung. Die Spiele auf der „Entdecken“-Seite sucht Payback nach einem eigenen System für euch heraus. Dabei kann es passieren, das euch zeitweise keine Spiele-Apps vorgeschlagen werden.

In diesem Fall soll man ein paar Tage warten und danach erneut in der Spielewelt vorbeischauen. Vorgeschlagene Spiele müssen im Google Play Store heruntergeladen werden, um dafür Punkte zu erhalten. Entsprechende Links gibt es direkt in der Spielewelt-Übersicht. Wenn ihr das Spiel einmal löscht und anschließend wieder spielen wollt, müsst ihr es erneut über die Spielewelt herunterladen, um Punkte dafür zu erhalten.

