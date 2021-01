Wer die PlayStation 5 nicht nur für Spiele sondern vor Allem zum Streamen benutzt, kommt um die die offizielle Fernbedienung nicht herum. Wir erklären euch, wie ihr diese verbinden und einrichten könnt.

PlayStation 5 Facts

Dank mehrerer vorinstallierter Streaming-Dienste sowie des Blu-ray Laufwerks, das in den 100 Euro teureren Modellen verbaut ist, ist die PlayStation 5 nicht nur ein Gaming-Konsole, sondern auch eine fantastische Medienstation. Damit ihr eure Lieblingsserien und Filme nicht umständlich mit dem DualSense-Controller bedienen müsst, bietet Sony eine offizielle Medienfernbedienung für die PlayStation 5 an.

SONY Medienfernbedienung PS5 Zubehör

So koppelt ihr die Medienfernbedienung mit eurer PlayStation 5

Bevor ihr die Fernbedienung verwenden könnt, muss sie zunächst mit eurer Konsole gekoppelt werden. Navigiert dazu durch folgende Menüpunkte:

Einstellungen Zubehör Medienfernbedienung Medienfernbedienung einstellen

Folgt anschließend den Bildschirmanweisungen, um die Fernbedienung korrekt zu koppeln. Sollte die automatische Kopplung nicht funktionieren, wählt die Option Manuell Einstellen und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Funktionen und Tasten der PS5-Medienfernbedienung

A) TV-Lautstärke-Tasten

Regulieren die Lautstärke deines Fernsehers

B) (Mikrofon-)Taste

(Für zukünftige Verwendung vorgesehen)

C) IR-Sender

Überträgt Infrarotsignale an den Fernseher

D) TV-Power-Taste

Schaltet den Fernseher ein/aus

E) (TV-Mute-)Taste

F) Richtungstasten

Markieren ein Element auf dem Bildschirm

G) Eingabetaste

Drücke diese Taste zum Auswählen oder zur Bestätigung der Auswahl.

H) (Zurück-)Taste

Drücke diese Taste, um zurückzugehen oder deine Auswahl aufzuheben.

I) (Options-)Taste

Funktioniert genau wie die (Options-)Taste auf dem Wireless-Controller

J) (Schneller Rücklauf-)Taste

Schneller Rücklauf der Musik- und Videowiedergabe im Vollbildmodus oder im Bildschirmlayout „Bild-im-Bild“ oder „An eine Seite anheften“ Je nach App kannst du mit dieser Schaltfläche zum nächsten Titel springen.

(Wiedergabe/Pause-)Taste

Wiedergabe/Pause der Musik- und Videowiedergabe im Vollbildmodus oder im Bildschirmlayout „Bild-im-Bild“ oder „An eine Seite anheften“

(Schneller Vorlauf-)Taste

Schneller Vorlauf der Musik- und Videowiedergabe im Vollbildmodus oder im Bildschirmlayout „Bild-im-Bild“ oder „An eine Seite anheften“ Je nach App kannst du mit dieser Schaltfläche zum vorherigen Titel zurückkehren.

K) Service-Starttasten

Mit nur einem Tastendruck kannst du schnell auf Apps für das Streaming von Musik und Videos zugreifen.

L) (PS)-Taste

Funktioniert genau wie die PS-Taste auf deinem Wireless-Controller

Beweise dein Wissen über PlayStation in unserem Quiz! Hast du alle Daten von Sonys Konsole drauf? Schläfst du nachts mit der PS4 unter deinem Kopfkissen? Warst du schon seit der PlayStation 1 dabei? Kennst du das erfolgreichste Spiel auf der PlayStation oder sagt dir der Name Kevin Butler etwas, dann solltest du unbedingt weiterklicken und dein Wissen in diesem ultimativen Quiz testen!

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.