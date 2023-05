Redfall ist groß. Um euch schneller über die Karte zu bewegen, stehen euch verschiedene Schnellreise-Möglichkeiten in Form von Unterschlüpfen und Gedenktafeln zur Verfügung. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr sie aktiviert und wo ihr alle Schnellreisepunkte findet.

Schnellreisepunkte in Redfall aktivieren

Es gibt zwei Arten von Schnellreisepunkten in Redfall: Unterschlüpfe und Gedenktafeln. Beide dienen außerdem als Respawn-Punkt, wenn ihr ins Gras (beziehungsweise die Vampire euch in den Hals) beißt.

Gedenktafeln aktiviert ihr einfach, indem ihr sie entdeckt. Geht zur Tafel und interagiert mit ihr. Schon könnt ihr sie zur Schnellreise und als Respawn verwenden. Außerdem erhaltet ihr dafür 25 Erfahrungspunkte.

Um einen Unterschlupf zu aktivieren, braucht es ein wenig mehr Aufwand. Ein Unterschlupf muss nämlich erst mit Strom versorgt werden. Der Generator findet sich meistens in der Nähe des Zugangs zum Unterschlupf. Stellt euch darauf ein, eine kleine Aufgabe wie einen Kampf oder eine verschlossene Tür vorzufinden.

Ein Unterschlupf dient nicht nur zur Schnellreise. Ihr könnt hier auch eure Vorräte auffrischen, ein kostenloses Heilpaket aufsammeln und Unterschlupfsmissionen annehmen.

Unterschlupfsmissionen müsst ihr sogar erledigen. Nur so kommt ihr an die Lieutenant-Schädel, die ihr braucht, um den Zugang zu den Vampirgöttern freizuschalten und so die Geschichte des Spiels abzuschließen.

Einen Unterschlupf zu aktivieren ist etwas aufwändiger, bringt euch aber auch in der Hauptstory voran. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wo sind die Unterschlüpfe und Gedenktafeln in Redfalls Startgebiet?

Bevor ihr auf die große Karte losgelassen werdet, lernt ihr im Startgebiet zunächst alle wichtigen Mechaniken kennen. Auch hier gibt es schon einige Unterschlüpfe und Gedenktafeln zu entdecken. Die krummen Pfeile bezeichnen Gedenktafeln, die geraden Unterschlüpfe:

Auch im Startgebiet von Redfall könnt ihr schon einige Unterschlüpfe und Gedenktafeln entdecken. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Vorsicht! Wenn ihr das Startgebiet verlasst, könnt ihr nicht mehr dorthin zurückkehren.

Wo sind die Unterschlüpfe und Gedenktafeln in Burial Point?

Nachdem ihr den Boss des Startgebiets besiegt habt, könnt ihr auch die Schnellreisepunkte in Burial Point freischalten. Zur besseren Übersicht haben wir die Karte in Norden und Süden aufgeteilt.

Das sind alle Gedenktafeln und Unterschlüpfe im Norden von Burial Point. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Süden von Burial Point findet ihr vor allem Unterschlüpfe. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

