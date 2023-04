Sowohl in Kapitel 13 als auch in Kapitel 14 von Resident Evil 4 Remake werdet ihr Terminals für ein elektronisches Schloss finden, an denen ihr Strom-Rätsel lösen müsst, um voranzukommen. Das kann durchaus etwas knifflig werden, zumal sich die Rätsel auf höheren Schwierigkeitsgraden ändern. In diesem Guide zeigen wir euch die Lösungen für alle Rätsel.

Resident Evil 4 Remake Facts

So funktionieren die Strom-Terminals

In Kapitel 13 werdet ihr vor der Sezierstation erstmals auf ein Terminal für elektronisches Schloss stoßen. Bei diesen Rätseln müsst ihr die Stromkreise richtig schließen, sodass der Strom an alle Endpunkte gelangt. Es gibt drei beziehungsweise vier Stromlinien, zwischen denen ihr wechselt, wenn ihr den Analogstick nach rechts oder links bewegt. Mit der X-Taste (PlayStation) beziehungsweise der A-Taste (Xbox) dreht ihr die Verbindungsstücke im Stromkreis. Dabei drehen sich immer alle Teile, die sich auf einer Linie befinden.

So gilt es nun, die Teile richtig zu drehen und die passende Kombination zu finden. Oben rechts wird euch dabei auf dem Bildschirm angezeigt, zu wie vielen Endpunkten der Strom bereits fließt. Habt ihr alles richtig gemacht, müsst ihr abschließend den Schalter ganz nach rechts bewegen und eure Lösung bestätigen. Nachfolgend zeigen wir euch die Lösungen für alle Rätsel für die Schwierigkeitsgrade Assistiert/Normal und Veteran/Profi.

Strom-Rätsel in der Sezierstation (Kapitel 13)

Wie bereits erwähnt, findet ihr vor der Sezierstation das erste Terminal. Ihr müsst das Rätsel lösen, um in die Sezierstation hineinzugelangen, wo ihr die „Schlüsselkarte Stufe 1“ erhaltet. Den folgenden zwei Bildern könnt ihr die Lösung für beide Schwierigkeitsgrade entnehmen.

Lösung für das Strom-Rätsel in der Sezierstation auf Assistiert/Normal. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Lösung für das Strom-Rätsel in der Sezierstation auf Veteran/Profi. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Strom-Rätsel im Gefrierhaus (Kapitel 13)

Nachdem ihr mit der Schlüsselkarte ins Gefrierhaus gelangt seid, werdet ihr zu eurer Rechten ein weiteres Terminal entdecken. Dieses Rätsel ist optional, beschert euch aber die Waffe „LE 5“, wenn ihr es löst. Auf den folgenden Bildern seht ihr, wie ihr das für beide Schwierigkeitsgrade schafft.

Lösung für das Strom-Rätsel im Gefrierhaus auf Assistiert/Normal. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Lösung für das Strom-Rätsel im Gefrierhaus auf Veteran/Profi. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Strom-Rätsel in der Abfallbeseitigung (Kapitel 14)

Etwas später werdet ihr in Kapitel 14 in der Abfallbeseitigung das letzte Terminal finden. Wie ihr das Rätsel abhängig vom Schwierigkeitsgrad löst, haben wir auf den folgenden zwei Bildern festgehalten.

Lösung für das Strom-Rätsel in der Abfallbeseitigung auf Assistiert/Normal. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Lösung für das Strom-Rätsel in der Abfallbeseitigung auf Veteran/Profi. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.