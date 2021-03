Ein neues Jugendschutzgesetz steht vor der Tür. Darin erstmals enthalten: Wie sich eine Lootbox-Mechanik in Spielen demnächst auf die Altersfreigabe auswirken könnte. Geht es also schon bald Lootboxen an den Kragen? Das alles und mehr in dieser Folge der GIGA Headlines.

Overwatch Facts

Kein Video verpassen? Abonniere uns auf YouTube:

Jugendschutzgesetz: Lootboxen im Visier

Ein neues Jugendschutzgesetz ist auf dem Weg, das sich unter anderem auch den Lootboxen in Spielen annimmt.

Im Gesetzesentwurf heißt es, dass „glücksspielähnliche Elemente wie Lootboxen Einzug in die Kriterienbildung und Altersbewertung finden“ können.

Heißt auf gut Deutsch: Muss man im Spiel Geld ausgeben, kann das zu einem „ab 16“- oder „ab 18“-Rating für das Spiel führen. Wollen Entwickler ein Rating darunter bekommen, müssen solche Mechaniken deaktiviert werden.

Gut möglich also, dass wir demnächst FIFA und Co mit einem großen „ab 18“-Stempel auf der Packung sehen werden, sollten weiterhin solche Mechaniken zur Verwendung kommen.

Fortnite Lama Loot Plüsch * Jetzt ab 13,52 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.3.2021 14:33 Uhr

Huawei P50 Pro: Erstes Foto aufgetaucht

Ein erstes Foto vom Huawei P50 Pro ist aufgetaucht, das behauptet zumindest der Leaker Steve Hemmerstoffer.

Auf der Rückseite prangt nun ein riesiges ovales Kameramodul, das optisch an eine Doppelherdplatte erinnert.

Jedenfalls: Es ist mal etwas anderes und sollte dafür sorgen, dass das Gerät einige Blicke auf sich ziehen wird.

Die offizielle Präsentation des Handys wird noch im Frühjahr erwartet.

Samsung Galaxy A52: Zurück zu alten Tugenden?

Ein Trend des vergangenen Jahres war, dass einige Smartphonehersteller dazu übergegangen sind, keine Netzteile mehr ihren neuesten Geräten beizulegen.

Nach Apple war auch Samsung auf den Zug aufgesprungen... nur um jetzt – nachdem etwas Fahrtwind geatmet wurde – wieder abzuspringen.

Das Samsung Galaxy A52, das in der kommenden Woche vorgestellt werden soll, ist nämlich bereits inkl. Packung und deren Inhalt auf Instagram gelandet. Dort zu sehen – unter anderem – ein 15-Watt-Netzteil.

Sollte sich also im letzten Moment nichts daran ändern, könnte das Mittelklassegerät also wieder mit Netzstecker geliefert werden... Was für eine futuristische Zeit in der wir leben.

Overwatch: Mit welchen Helden spielst du am liebsten?