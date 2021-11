Das Netflix-Programm darf man auf der offiziellen Seite des Streaming-Anbieters leider nur durchstörbern, wenn man bereits Mitglied bei dem Video-on-Demand-Service ist. Zum Glück gibt es aber einige Seiten, die euch eine Übersicht verschaffen, welche Serien und Filme aktuell auf Netflix angeboten werden.

Wenn man darüber nachdenkt, ob man einen bestimmten Streaming-Dienst abonnieren möchte, ist das Angebot einer der wichtigsten Entscheidungspunkte – leider gibt Netflix sein Programm nicht preis, wenn man nicht bereits zahlender Kunde ist.

Natürlich findet ihr auch bei uns immer die aktuellsten Serien- und Filmhighlights und wir informieren euch über die Neuerscheinungen auf Netflix & Co – eine komplette Übersicht können wir aber leider auch nicht liefern. Zum Glück gibt es aber einige Seiten im Netz, die genau darauf spezialisiert sind und euch über das gesamte Netflix-Programm informieren. Wir wollen euch an dieser Stelle die besten „Netflix-Datenbanken“ präsentieren:

An erster Stelle ist wohl die „Unofficial Netflix Online Global Search“, kurz uNoGS, zu nennen. Hier könnt ihr euch nämlich nicht nur das gesamte deutsche Netflix-Programm anzeigen lassen, sondern von allen Ländern, in denen Netflix angeboten wird.

Auf uNoGS lässt sich das gesamte Netflix-Programm länderspezifisch durchsuchen, die neu ins Programm aufgenommenen Serien und Filme anzeigen und die Inhalte auch nach Sprachen, Kritikerwertung und weiteren Punkten sortieren.

Mehrere VoD-Dienste durchstöbern

Egal, ob ihr nur wissen möchtet, was bei Netflix im Stream angeboten wird, ihr gleich mehrere Streaming-Abos besitzt oder vergleichen wollt: JustWatch bietet euch die Möglichkeit, das Programm von Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, iTunes, Sky und vielen weiteren Video-on-Demand-Plattformen zu vergleichen.

So könnt ihr mit der Auswahlleiste die Streaming-Anbieter auswählen, die euch interessieren und deren angebotene Filme und Serien anschauen. Dabei könnt ihr die Inhalte unter anderem nach Erscheinungsjahr, Genre oder IMDb-Bewertung sortieren. Ihr könnt aber auch einfach nach einem bestimmten Titel suchen und schauen, bei welchem VoD-Dienst dieser verfügbar ist.

Was verlässt Netflix demnächst?

Auch bei Flixboss kann man sich das Netflix-Programm gefiltert nach Genre, Erscheinungsjahr und IMDb-Wertung anzeigen lassen. Standardmäßig werden euch die neuesten Veröffentlichungen aufgeteilt in Filmen und Serien angezeigt.

Aber auch für Bestandskunden ist Flixboss interessant, da man hier übersichtlich aufgelistet bekommt, bei welchen Inhalten demnächst die Lizenz abläuft. Somit kann man verfolgen, welche Serien und Filme demnächst nicht mehr im Programm von Netflix zu sehen sind.

Was ist neu?

Wer einfach nur schnell wissen möchte, was es Neues bei Netflix gibt, ist bei „Whats new on Netflix“ genau richtig. Hier wird das aktuelle Netflix-Programm in absteigender Reihenfolge des Erscheinungsdatums sortiert angezeigt. Die Neuzugänge stehen also ganz oben.

Nach bestimmen Filmen und Serien suchen

„Wer streamt es?“ ist weniger eine Seite, um herauszufinden was bei Netflix angeboten wird – mehr um einen Gesamtüberblick über die deutsche Streaming-Landschaft zu gewinnen.

Gerade wenn ihr mehrere Streaming-Dienste nutzt oder in der engeren Auswahl habt, könnt ihr hier nach den Titeln suchen, die euch interessieren und bekommt angezeigt, wo diese angeboten werden. Bei werstreamt.es könnt ihr somit herausfinden, wo und zu welchen Konditionen (Preis, Flatrate, Abo) ihr euch bestimmte Inhalte ansehen könnt.

