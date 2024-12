600.000 Audis betroffen: Autobauer startet Massen-Rückruf

Achtung Auto-Fahrer: Der deutsche Autokonzern Audi ruft über 600.000 Fahrzeuge wegen Softwareproblemen zurück. Wen es betrifft und was ihr beachten müsst – alles dazu in unserem Artikel.

Weltweiter Rückruf verschiedener Modelle

Laut Auto-Motor-und-Sport ruft das Ingolstädter Unternehmen weltweit knapp 600.000 Fahrzeuge unterschiedlicher Baureihen aus verschiedenen Gründen zurück. In Deutschland sind davon etwa 180.000 Fahrzeuge betroffen. Im Normalfall wird den Modellen in den Werkstätten ein Software-Update verpasst, in bestimmten Situationen können weitere Maßnahmen erforderlich sein.

Rückruf Nummer 1: Probleme mit dem Abgasrückführungssystem

Der erste Rückruf betrifft die Modellreihen A4, A5, A6, A7, A8 und Q5 sowie Q7 aus den Baujahren 2010 bis 2017. Deutschlandweit werden hierbei laut Kraftfahrt-Bundesamt 50.713 Wägen in die Werkstätten zurückgerufen, weltweit handelt es sich um insgesamt 262.264 Fahrzeuge. Das Abgasrückführungssystem entspricht laut EuGH nicht den EU-Vorschriften.

In diesen Modellen wurde die Abgasreduzierung über ein Thermofenster ermöglicht, was allerdings gegen EU-Recht verstößt. Das Problem wird mithilfe eines Software-Updates gelöst und das System an die EU-Regularien angepasst. Fahrzeughalter werden über das Kraftfahrt-Bundesamt informiert.

Rückruf Nummer 2: Entfernung von Abschalteinrichtungen

Der zweite Rückruf betrifft 128.959 Fahrzeuge in Deutschland, weltweit über 342.179 Autos. Dabei handelt es sich um die Modelle A4, A6 und A8 aus den Jahren 2005 bis 2010. An diesen Fahrzeugen müssen Abschalteinrichtungen und unzulässige Reduzierungen des Emissionskontrollsystems entfernt werden.

Auch dieses Problem wird mit einem Software-Update behoben, in Einzelfällen können auch hier weitere Maßnahmen erforderlich sein.

Audi stellt Rufnummer zur Verfügung

Wer von diesem Rückruf betroffen wird, kann Audi ganz einfach bei Fragen über die Rufnummer 0800-28347378423 erreichen. Für den ersten Rückruf gilt die Referenznummer 23DW, beim zweiten Rückruf solltet ihr als Referenz 23BK bereithalten.

