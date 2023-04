Wohl kaum jemand läuft absichtlich mit einer schmutzigen Hose durch die Gegend. Was für Klamotten gilt, gilt auch fürs eigene Fahrzeug: Ein gepflegtes Auto ist immer auch eine Visitenkarte. Wer keine Lust hat, selbst den Lappen zu schwingen, fährt lieber zur Waschstraße. Mit einem Aldi-Angebot ist das ab heute besonders günstig möglich.

Wenn die Temperaturen wieder steigen und die ersten Sonnenstrahlen durchkommen, heißt es für viele Deutsche: Ab in die Waschanlage! Denn nach einem harten Winter muss das Auto wieder auf Hochglanz gebracht werden. Da kommt das aktuelle Angebot von Aldi Süd gerade wie gerufen.

Aldi Süd verkauft reduzierte Guthabenkarten für die Waschanlage

Bei Aldi Süd gibt es Guthabenkarten für die Waschstraße mit Rabatt. (Bildquelle: Aldi Süd)

Der Discounter macht gemeinsame Sache mit dem bekannten Waschstraßen-Betreiber IMO Car Wash und bietet Guthabenkarten für die Autowäsche zum reduzierten Preis an.

Aldi Süd bietet zwei Guthabenkarten für IMO Car Wash an. Bei der ersten zahlen Autobesitzer 35 Euro, erhalten im Gegenzug aber eine Guthabenkarte in Höhe von 50 Euro. Die zweite Guthabenkarte schlägt mit 70 Euro zu Buche, dafür erhalten Käufer aber einen Wert von satten 100 Euro.

Die Guthabenkarten funktionieren mittels 8-stelligen Code, den Käufer neben dem Kassenbon nach Erwerb erhalten. Der Code muss im Anschluss in die App von IMO Car Wash eingegeben werden (siehe Bild oben). Die Aktion „Autowäsche zum Aldi Preis“ ist nur in der Filiale erhältlich und läuft noch bis zum 6. Mai 2023.

Monitorleuchte zum Sparpreis

Während sich Aldi Süd diese Woche um Autofahrer kümmert, sind nächste Woche Menschen im Home Office an der Reihe – und alle anderen, die lange am Schreibtisch sitzen. Zum Sparpreis von 14,99 Euro bietet der Discounter eine Monitorleuchte an, die an den Computerbildschirm montiert wird und so eine bessere Ausleuchtung ermöglicht. Damit werden unter anderem die Augen bei der Arbeit geschont.

GIGA-Kollege Stefan Bubeck hat so eine Monitorleuchte von Xiaomi und ist begeistert. Das Xiaomi-Modell kostet aber rund 60 Euro. Die Monitorleuchte von Aldi Süd ist also deutlich günstiger.

