Age of Empires 4: Neue Funktion bringt euch näher zusammen

Seit dem Release haben die Entwickler von Age of Empires 4 das Spiel um viele coole Features ergänzt. Nun ist auch das langersehnte Crossplay zwischen PC und Konsole endlich verfügbar.

Ursprünglich ist Age of Empires 4 exklusiv für den PC erschienen. Erst rund zwei Jahre nach dem Release, im August 2023, brachten die Entwickler auch eine Version für Xbox One und Xbox Series X/S auf den Markt. Der Haken: Besitzer der PC- und Besitzer der Konsolen-Version konnten nicht miteinander spielen. Das hat sich mit dem neuesten Update geändert.

Age of Empires 4 ermöglicht Crossplay

Das Update 10.0.576 von Age of Empires 4 wird derzeit auf sämtlichen Plattformen ausgerollt. Es behebt einige Fehler und bringt viele neue Inhalte ins Spiel, darunter auch Crossplay zwischen PC und Xbox.

„Season 7 in Age of Empires 4 startet mit einem der von euch am meisten gewünschten Features: Crossplay auf PC und Konsole“, erklären die Verantwortlichen in einem Post auf X (vormals Twitter). So haben endlich Spieler sämtlicher Plattformen die Möglichkeit, in epischen Schlachten gegeneinander anzutreten. Wie zu erwarten, fällt die Resonanz auf das neue Feature sehr positiv aus.

Weitere Inhalte im Update

Neben dem langersehnten Crossplay gibt es noch weitere Inhalte, auf die sich Age-of-Empires-Spieler im Rahmen des jüngsten Updates freuen können. So erwarten euch beispielsweise neue Belohnungen für bestimmte Herausforderungen, Login-Belohnungen, rotierende Maps und eine neue Saison der Ranglistenspiele. Zudem ist auf der Xbox erstmals auch Team Ranked als Spieloption im Mehrspielermodus verfügbar.

Insgesamt verspricht das neue Update eine Fülle an Funktionen und Verbesserungen für Age of Empires 4, die das ohnehin schon komplexe Echtzeit-Strategiespiel erweitern. Neulinge sollten sich davon aber nicht abschrecken lassen. Damit euch der Einstieg besser gelingt, haben wir einen Artikel mit Tipps und Tricks für Anfänger für euch erstellt.