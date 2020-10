Wenn das WLAN nicht richtig funktioniert, dann ist die ganze Familie unglücklich. Bei Aldi Nord wird ab heute ein geniales Produkt verkauft, das nicht viel kostet und kinderleicht die WLAN-Probleme beseitigt.

ALDI Facts

Aldi Nord verkauft WLAN-Verstärker für unter 15 Euro

Wer zuhause schlechten WLAN-Empfang hat, muss diese Einschränkung nicht akzeptieren. Man kennt Problem ja meist aus der eigenen Familie. Da wird halt der Router benutzt, den man zum DSL-Vertrag bekommen hat, und der soll dann alle Stockwerke, den Garten, Balkon und am besten noch den Keller abdecken. Selbst neue Router schaffen das nicht und da kommt ein WLAN-Verstärker oder -Repeater zum Einsatz. Er greift das WLAN-Signal auf und verstärkt es. Bei Aldi gibt es genau so ein Gerät von TP-Link. Es kostet nur 14,54 Euro und wird ab dem 29. Oktober 2020 bei Aldi Nord verkauft.

Taugt der WLAN-Verstärker von TP-Link überhaupt was? Tatsächlich kann man damit gut das eigene WLAN erweitern und Lücken schließen. Es wird eine Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s erreicht und die Einrichtung ist kinderleicht. Einfach in die Steckdose stecken, eigenes WLAN in Reichweite auswählen und das Signal wird verlängert. Die TP-Link-Geräte sind auch relativ stabil in der Verbindung. Wer zusätzlich einen LAN-Anschluss haben will, kann zu einem anderen TP-Link-Verstärker greifen, der das alles auch kann, aber bei Amazon nur 16,90 Euro kostet. Könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr nicht bis zum Start des Angebots warten wollt.

Für wen lohnt sich so ein WLAN-Verstärker?

Im Endeffekt für alle, die ein schlechtes WLAN haben und sich damit nicht mehr abfinden wollen. Die Lösung ist so einfach. Solche WLAN-Repeater sind extrem günstig geworden und eine einfache Lösung, um die Probleme schnell zu beheben. Hier muss man auch kein großes technisches Verständnis besitzen. Besonders die Geräte von TP-Link sind sehr beliebt. Über 50.000 Bewertungen und 4,2 Sterne sprechen hier eine deutliche Sprache.