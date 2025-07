Pixel 9 im Preisverfall: MediaMarkt setzt radikal den Rotstift an

Wer ein handliches Android-Smartphone mit guter Kamera sucht, landet schnell beim Pixel 9. MediaMarkt verkauft Googles Flaggschiff aktuell für 499 Euro. Und wer sein altes Smartphone in Zahlung gibt, spart sogar noch mehr.

Das Google Pixel 9 geht einen anderen Weg als viele Konkurrenten und bleibt mit seinem 6,3-Zoll-Display angenehm handlich. Trotz der kompakten Abmessungen bietet es eine gute Ausstattung mit 50-Megapixel-Hauptkamera und durchdachten KI-Features. Bei MediaMarkt kostet das Pixel 9 derzeit 499 Euro (jetzt bei MediaMarkt ansehen). Das ist der aktuelle Bestpreis, günstiger gibt es das Google-Handy nirgends. Spartipp: Gebt euer altes Smartphone in Zahlung und sichert euch eine Ankaufprämie von bis zu 150 Euro – so wird der Neukauf noch günstiger.

Für wen lohnt sich das Google Pixel 9 bei MediaMarkt?

Das Pixel 9 richtet sich an alle, die ein kompaktes Smartphone mit starker Kamera, cleveren KI-Funktionen, sauberem Android ohne Bloatware und langjähriger Update-Garantie suchen. Mit 7 Jahren Updates und der bewährten Pixel-Philosophie bietet es ein rundes Gesamtpaket für den Alltag. Weniger geeignet ist es allerdings für Power-User, denn der Tensor G4 liefert zwar eine solide, aber nicht überragende Performance.

Google Pixel 9 Android-Smartphone mit handlichem 6,3-Zoll-Display, starker Kamera mit KI-Unterstützung und langer Update-Garantie. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.07.2025 11:40 Uhr

Das Google Pixel 9 setzt auf Kompaktheit, ohne Kompromisse bei den wichtigsten Features. Das 6,3 Zoll große OLED-Display bietet 120 Hz Bildwiederholrate und lässt sich auch einhändig gut bedienen – praktisch beim Fotografieren in der Bahn oder beim schnellen Nachrichtenschreiben.

Die Dual-Kamera (50 MP + 48 MP) arbeitet mit KI-Features zusammen und liefert in den meisten Situationen sehr gute Aufnahmen. Features wie Magic Eraser entfernen störende Objekte aus Fotos, während Best Take bei Gruppenbildern automatisch die beste Version auswählt. Bei Nachtaufnahmen oder schwierigen Lichtverhältnissen zeigt sich die Stärke der Software-Optimierung.

Der Tensor G4-Chip reicht für alltägliche Aufgaben problemlos aus, auch wenn er in Benchmarks nicht ganz mit Snapdragon-Prozessoren mithalten kann. Mit 12 GB RAM läuft das System flüssig, und die Akkulaufzeit liegt bei soliden 14 bis 15 Stunden. Mit 27 Watt lädt der Akku in etwa 30 Minuten zur Hälfte auf – das ist zwar nicht blitzschnell, aber im Alltag völlig ausreichend.

MediaMarkt-Kunden schätzen Kamera und Benutzerfreundlichkeit

Das Google Pixel 9 kommt bei MediaMarkt-Kunden gut an und erreicht 4,7 von 5 Sternen. Besonders gelobt werden die Kameraleistung und die intuitive Bedienung der sauberen Android-Oberfläche. „Ein gut gemachtes Smartphone mit hervorragenden Kameras und exzellenter Benutzerfreundlichkeit“, fasst eine Bewertung die Eindrücke zusammen.

