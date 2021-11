Als Nachzügler der Harry-Potter-Welle gibt's bei Amazon Prime Video im Dezember noch den zweiten Teil von „Phantastische Tierwesen“. Mel Gibson spielt den Weihnachtsmann Chris Cringle, genannt „Fatman“, der im gleichnamigen Film von einem enttäuschten Kind einen Killer nachgeschickt bekommt und der dystopische Thriller „A Quiet Place“ bekommt eine finstere Fortsetzung.

Prime Video – neue Serien & Staffeln

Serienfans können sich bei Amazon Prime über lang erwartete Fortsetzungen und ein paar Neuheiten freuen. „The Expanse“ geht in Staffel 6, worauf viele Fans gewartet haben. Ob das bei Staffel 2 von „Binge Reloaded“ auch so ist, darf angesichts der Bewertungen jedoch bezweifelt werden. „Celebrity Hunted“ war in Italien ein großer Erfolg und wird jetzt in einer „deutschen Version“ ausgestrahlt.

Filme: Neuheiten bei Amazon Prime

Für einen Dezember enthält die Liste der neuen Amazon-Prime-Filme erstaunlich wenig Weihnachtliches. „Fatman“ ist auf jeden Fall ein Tipp, wenn man Weihnachten nicht ganz verdrängen will, aber nicht auf Schnulzen steht. Denn in diese Kerbe schlägt bereits „Elise und das vergessene Weihnachtsfest“ voll rein – ihr habt die Wahl. Dazwischen gibt's reichlich „Kinostoff“, wie etwa „Stowaway“, „Meg“ und „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“.

