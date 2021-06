Die Fitbit Versa 2 im Preisverfall am Amazon Prime Day. Die schicke Smartwatch mit umfangreichen Fitness-Funktionen gab es noch nie zuvor so günstig. Aber schnell sein lohnt sich, denn das Angebot gilt nur noch heute. GIGA hat die Details.

Fitbit Versa 2 so günstig wie noch nie im Amazon Prime Day-Deal

Der Sommer ist in Deutschland angekommen. Höchste Zeit also von der Couch zu kommen und aktiver zu werden. Dabei können Smartwatches und Fitness-Tracker behilflich sein und für Motivation sorgen. Nach der erfolgreichen Charge-Reihe, hat Marktführer Fitbit mit der Versa-Smartwatch erneut einen Hit gelandet. Die Versa 2 bringt gegenüber dem Vorgänger-Modell sinnvolle Verbesserungen mit, wie zum Beispiel ein AMOLED-Display und Alexa-Integration. Nur noch heute hat Amazon den Fitness-Tracker von Fitbit für unglaubliche 114,99 Euro im Angebot.

Fitbit Versa 2 – Gesundheits- und Fitness-Smartwatch mit Alexa Sprachsteuerung

Fitbit Versa 2: Was kann die Apple-Watch-Alternative?

Mit der Versa-Reihe wagt Fitbit den Vorstoß in Smartwatch-Gefilde und das gelingt dem US-amerikanischen Unternehmen erstaunlich gut. Die Versa 2 erinnert nicht nur vom Design her an die Apple Watch, auch in puncto Funktionsumfang muss sich die Smartwatch keineswegs vor ihrem Vorbild aus Cupertino verstecken. Sie verfügt über zahlreiche Fitness-Funktionen, erstellt anhand von Herzfrequenz, Schlafdauer und Bewegung einen Schlafindex, hat Amazon Alexa integriert, informiert den Träger über Nachrichten, Anrufe und App-Notifications und hat darüber hinaus ein Zyklus-Tracking an Bord, womit Frauen ihre Periode im Blick behalten können.

Dank NFC kann mit der Versa 2 via Fitbit Pay kontaktlos bezahlt werden, eine Auflistung der beteiligten Banken findet man auf der Homepage von Fitbit. Musikstreaming von Deezer wird ebenfalls unterstützt, die Spotify-App kann lediglich gesteuert werden. Die Versa 2 ist sowohl mit Android-Smartphones ab OS 7.0 als auch Apple iPhones ab iOS 12.2 kompatibel.

Fitbit Versa 2 im Preisverfall: Jetzt zuschlagen oder noch warten?

Das Angebot ist durchaus verlockend und lohnt sich definitiv für alle, die noch keine Smartwatch besitzen und eine günstige Alternative zur Apple Watch suchen. Wer auf GPS besteht und dafür auf Smartwatch-Schnickschnack verzichten kann, greift lieber zum Charge 4 (aktuell ab 104,66 Euro bei Amazon zu haben).

