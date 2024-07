Bei Amazon für unter 11 Euro: Für Autofahrer ein absolutes Muss in diesem Jahr

Die nächste Verkehrskontrolle kommt bestimmt und dann droht die Kostenfalle, nämlich dann, wenn eine der zahlreichen Mitführpflichten für Autofahrer in Europa ignoriert wird. Spätestens in diesem Jahr sollte man also diesen Missstand beheben und sich dieses verpflichtende Set holen – aktuell bei Amazon für kurze Zeit günstiger zu haben.

Eigentlich gehört ein Erste-Hilfe-Set in jedes Auto, nicht nur in Deutschland. In fast jedem europäischen Land ist eine solche Verbandstasche ein absolutes Muss. Ausgenommen sind allein Italien, Frankreich und Spanien. Überall sonst wird das Set eingefordert und kann bei Nichtbeachtung empfindliche Strafen nach sich ziehen. Wer sich also bisher darum drückte, sollte jetzt zuschlagen. Auch wer noch ein veraltetes Erste-Hilfe-Set im Auto hat, muss in diesem Jahr nun endlich aktualisieren.

HELDENWERK KFZ-Verbandstasche Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2024 11:44 Uhr

Erste-Hilfe-Set bei Amazon: Wer noch keins hat, der braucht jetzt eins

Bei Amazon gibt es nämlich ein solches Erste-Hilfe-Set von Heldenwerk aktuell vergünstigt. Regulär werden knapp 17 Euro aufgerufen, momentan und nur für kurze Zeit kostet die Verbandstasche aber nur noch 10,99 Euro (bei Amazon ansehen). Wir wissen nicht, wie lange der Preis gilt, im Zweifelsfall solltet ihr mit einem Kauf aber nicht zu lange warten.

Alles, was rein muss, steckt drin. (Bildquelle: Amazon)

Ganz wichtig: Das Set ist ganz frisch nach DIN 13164:2022 normiert, somit StVO-konform und auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Sprich, alles, was mitgeführt werden muss, befindet sich auch im Set. Die rote Tasche der Farbe fällt sofort ins Auge, so findet man sie im Notfall immer leicht, ganz gleich, ob man sie im Kofferraum, im Handschuhfach oder auch nur einfach unter dem Sitz verstaut.

Bei den bisherigen Kundinnen und Kunden kommt das Set gut an. Im Schnitt geben sie 4,7 von maximal 5 Sternen. Konkret gibt es die volle Punktzahl von 77 Prozent der Käufer, 17 Prozent ziehen allein einen Stern ab. Insgesamt sind also 94 Prozent vom Produkt überzeugt – kann sich sehen lassen.

Weitere Mitführpflichten für Kraftfahrer

Übrigens: Nicht vergessen, abseits vom Erste-Hilfe-Set existieren in Europa noch weitere Mitführpflichten für Autofahrer. Fast überall gehört beispielsweise ein Warndreieck (bei Amazon ansehen) ins Auto und auch Warnwesten für alle Passagiere sind nicht mehr wegzudenken (bei Amazon ansehen). Geht es nach Bulgarien, Estland, Griechenland, Lettland, Litauen, Moldau, Polen, Rumänien oder in die Türkei, gehört sogar ein Feuerlöscher ins Kfz (bei Amazon ansehen).