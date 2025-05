Biodeutsch – Bedeutung und Wortherkunft erklärt

Jedes Jahr hat sein Unwort. 2024 hat es „biodeutsch“ an die Spitze geschafft. Doch was steckt eigentlich dahinter und warum steht der Begriff in der Kritik?

Biodeutsch – eine Spurensuche

Das Wort „biodeutsch“ ist etwa vor fünf Jahren aufgetaucht. In die Welt gesetzt haben soll den Ausdruck Muhsin Omurca. Der Ulmer Kabarettist spielte damals ganz unschuldig mit dem Bio-Siegel für ökologischen Anbau. Doch die wahre Bedeutung des Wortes ist längst nicht mehr im Supermarktregal zu finden.

Populär gemacht hat das Bild des Biodeutschen Cem Özdemir. Der Grünen-Politiker nutzte den Begriff in einer Rede scherzhaft für Deutsche ohne Migrationshintergrund. Ursprünglich war die Verwendung des erklärten Unwortes also nicht rassistisch. Sichtbar werden sollte dagegen das Privileg derer, die ohne Etikett in unserem Land unterwegs sind.

Doch was sollen Biodeutsche nun eigentlich sein? Soll Diskrimination angezeigt oder selbst betrieben werden? Allgemein herrscht Einigkeit: Biodeutsche sind das Gegenstück zu Menschen mit Migrationshintergrund.

Unwort des Jahres und andere Kritiken

Die Jury übt keine Kritik am ironisch-satirischen Wortgebrauch. Was Anstoß nimmt, sind die diskriminierende Verwendung und der Verstoß gegen die demokratische Gleichheit. Oft wird damit eine rassistische, biologistische Form von Nationalität konstruiert, die eine Unterteilung in angeblich „echte“ Deutsche und in Deutsche zweiter Klasse vornimmt.

Nicht ohne Welle der Kritik blieb auch das zweitplatzierte Unwort 2024 „Heizungsverbot“. Der Begriff wird als irreführend eingestuft, suggeriert er doch, dass Heizungen oder Heizen als verboten gelten. Aufgetaucht war die Bezeichnung im Zuge des reformierten Gebäudeenergiegesetzes Anfang 2024 mit dem Ziel, klimaschützende Heizungs-Maßnahmen zu diskreditieren.

Ein Blick in Historie und Unwortstatistik 2024

Das Unwort des Jahres wurde von Horst Dieter Schlosser im Jahre 1991 aus der Taufe gehoben. Der Frankfurter Sprachwissenschaftler fand mit seiner sprachkritischen Aktion Anklang. Bis 1994 war die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) für die Wahl verantwortlich. Heute wird das Unwort des Jahres von einer unabhängigen Jury bekanntgegeben.

2024 hatte die Jury über 3.172 Einsendungen zu entscheiden. Es gab insgesamt 655 unterschiedliche Vorschläge. 80 davon kamen in die engere Auswahl. Während „biodeutsch“ nur von zehn Personen vorgeschlagen wurde, waren 1.227 Einsender für „Nutztier“ als Unwort. 50 Einsendungen bezogen sich auf das Wort Besonnenheit und 14 Personen hat anscheinend Dubai-Schokolade sauer aufgestoßen.

