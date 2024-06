„Bridgerton“ Staffel 4: Showrunnerin verrät Zeitplan

Colin und Penelope sind frisch verheiratet und der nächste Bridgerton wartet auf seine Liebesgeschichte. Wer in „Bridgerton“ Staffel 4 seine große Liebe findet und wann die neue Season auf Netflix startet, erfahrt ihr hier.

Die dritte Staffel von „Bridgerton“ ist am 13. Juni in voller Gänze auf Netflix erschienen. Weitere Staffeln der Serie wurden bereits bestellt und sind in der Planung. Allerdings wird die vierte Staffel wieder etwas länger auf sich warten lassen, denn die Showrunner rechnen mit einer höheren Produktionszeit, als sie es bei beispielsweise Staffel eins getan haben.

Zwischen der ersten und zweiten Staffel lagen rund 15 Monate. Kurz danach kam dann auch der Spin-Off „Queen Charlotte“, mit dem sich die zwei Jahre lange Wartezeit auf die dritte Staffel etwas süßer gestaltet hat. Allerdings wird die vierte Staffel nicht dem Vorbild der ersten beiden folgen und nur etwas länger als ein Jahr auf sich warten lassen.

Jess Brownell, Showrunnerin der Serie, hat in einem Interview verraten, dass ihr rund zwei Jahre auf die nächste Liebesgeschichte der Bridgertons warten müsst:

We are working to try and put the seasons out more quickly, but they do take eight months to film and then they have to be edited, and then they have to be dubbed into every language (…) And the writing takes a very long time as well, so we’re kind of on a two-year pace, we’re trying to speed up, but somewhere in that range. (Quelle: The Hollywood Reporter)