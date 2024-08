Cat Quest 3 – Goldener Turm: Alle Fundorte der goldenen Schlüssel

In Cat Quest 3 findet ihr im Norden der Karte einen goldenen Turm, für den ihr goldene Schlüssel benötigt, um alle Schätze des Turms zu erhalten. Die Schlüssel sind überall in der Welt verstreut und nicht so einfach zu finden. Wir verraten euch die Fundorte der fünf goldenen Schlüssel.

Erster goldener Schlüssel

Der erste goldene Schlüssel ist der einfachste von allen. Wenn ihr den goldenen Turm betretet, werdet ihr von einer Piratte überrascht werden, die euch davon abhalten will, die Schätze des Turms zu klauen. Besiegt ihr sie (keine Sorge, sie ist nicht wirklich Level 40, wie sie behauptet), erhaltet ihr den ersten goldenen Schlüssel.

Anzeige

Der erste goldene Schlüssel (© Screenshot: GIGA)

Zweiter goldener Schlüssel

Der zweite Schlüssel befindet sich ganz in der Nähe des goldenen Turms. Verlasst den Turm und geht zur nordwestlichen Seite der Insel. Hier findet ihr ein paar goldene Münzen, die ihr einsammeln könnt. Bis auf eine, denn sie wird sich von euch wegbewegen und ihr müsst ihr so lange hinterher, bis sie stehen bleibt und ihr sie einfangen könnt. Dann erscheint eine Schatztruhe, mit dem zweiten Schlüssel im Inneren.

Anzeige

Fundort des zweiten goldenen Schlüssels (© Screenshot: GIGA)

Dritter goldener Schlüssel

Nordwestlich der Zwillingsinseln befindet sich eine Reihe von kleinen, einsamen Inseln. Geht auf die mittlere, längste Insel von allen und ihr findet auch hier wieder Münzen. Verfolgt die goldene Münze und sammelt den dritten Schlüssel ein.

Anzeige

Fundort des dritten goldenen Schlüssels (© Screenshot: GIGA)

Vierter goldener Schlüssel

Der vierte goldene Schlüssel findet ihr auf einer kleinen Insel westlich der Abendinseln. Sammelt die Münzen ein und folgt dann der letzten Münze bis zur Schatztruhe mit dem goldenen Schlüssel.

Fundort des vierten goldenen Schlüssels (© Screenshot: GIGA)

Fünfter goldener Schlüssel

Der fünfte und letzte goldene Schlüssel hat sich auf den Nebelinseln versteckt. Achtung! Diese Inseln haben Gegner mit hohen Leveln. Sorgt also dafür, dass ihr entsprechend ausgerüstet seid. Der Ort für den Schlüssel ist ungefähr in der Mitte der Insel. Ihr müsst, um an den Schlüssel heranzukommen, zunächst den Pirattenboss besiegen. Nach dem Kampf könnt ihr die Münzen einsammeln und die letzte Münze bis zum Versteck des fünften goldenen Schlüssels verfolgen.

Anzeige

Fundort des fünften goldenen Schlüssels (© Screenshot: GIGA)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.