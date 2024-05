Chester Bennington in „Saw“: Welche Rolle hat der Sänger gespielt?

In den „Saw“-Filmen wird bis zum Morgengrauen gefoltert. Unter die Opfer hat sich ein bekanntes Gesicht geschlichen: Chester Bennington ist in „Saw“ zu sehen. Wie der ehemalige „Linkin Park“-Sänger an die Rolle gekommen ist, verraten wir euch hier.

Chester Bennington hatte ein Faible für Horrorfilme. Kein Wunder also, dass er die Chance angenommen hat, in einem der bekanntesten Franchises mitzuspielen. Auch wenn der Auftritt nur eine kleinere Nebenrolle war, war der Sänger für Fans leicht zu erkennen.

Wer neben einem aufmerksamen Blick auch noch das passende Gehör hat, erkennt in dem Horrorfilm ein weiteren Beitrag von Chester Bennington. Seine zweite Band „Dead By Sunrise“, ein Nebenprojekt zu „Linkin Park“, hat das Lied „Condemned“ zu dem Filmsoundtrack beigesteuert.

Auch wenn der Film auf IMDb nur eine Bewertung von 5,5/10 ergattern konnte, könnt ihr diesen auf Amazon Prime Video im Stream sehen.

Vorsprechen musste Bennington für seine Rolle in „Saw“ nicht – stattdessen kam ihm sein Netzwerk aus Bekannten zu gute:

It's a funny story. Mark Burg, the producer of the 'Saw‘ films, he lives next to one of my bandmates in Linkin Park, and when he moved in and they got to meet each other, my bandmate brought up to Mark that I'm a huge fan of the 'Saw‘ films, (Quelle: MTV)