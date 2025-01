Crowdfunding-Ziel nach 2 Minuten geknackt: Videospiel-Klassiker bekommt Brettspiel-Adaption

Das Computerspiel Master of Orion aus den 1990er-Jahren wird als Brettspiel veröffentlicht. Details zum Spiel und für wen es geeignet ist, in unserem Artikel!

Videospiel-Reihe von 1993 bis 2016

Bei Master of Orion (erhältlich bei Steam) handelt es sich um ein erstmals 1993 veröffentlichtes Videospiel, welches zu den wichtigsten der Globalstrategiespiele gehört. Der Spieler lenkt bei diesem Genre ganze Staaten und Planeten. Der bisher letzte Teil der Reihe wurde 2016 als Master of Orion: Conquer the Stars auf den Markt gebracht.

Archon Studios produziert Brettspielvariante

Archon Studios aus Polen brachte schon andere Videospielklassiker wie Heroes of Might & Magic und Wolfenstein als Brettspiele auf den Markt. Diesmal fiel die Wahl auf das im Weltraum spielende Master of Orion: Ad Astra.

Und die Fans haben Archon Studio dabei kräftig unterstützt. In nur zwei Minuten wurden die Crowdfunding-Ziele erreicht! Wahrscheinlich dürften die Finanzierer somit schon im Laufe des Jahres 2025 in den Genuss des Spiels kommen.

Worum geht es im Spiel?

Es handelt sich um ein Weltraum-Strategiespiel, in dem ihr in vier Bereichen erfolgreich sein solltet – im Erforschen, Erweitern, Ausbeuten und Besiegen. Dafür wählt ihr eine von sechs Gruppen, die ihr dann zum Erfolg führen wollt. Ihr könnt das Spiel diplomatisch oder militärisch angehen. Ziel des Spiels ist, über große Bereiche zu herrschen.

Einige Producer der Videospiele von 1993 und 2016 unterstützen Archon Studios bei der Entwicklung des Brettspiels. Ihr könnt euch also auf ein echtes Master-of-Orions-Erlebnis freuen. Auf der Seite Gamefound wird das Spiel detailreich vorgestellt.

Andere echte Klassiker haben wir für euch in dieser Bilderstrecke zusammengefasst:

Für wen eignet sich das Brettspiel?

Wer das Spiel angehen will, sollte etwas Zeit mitbringen. Das Spiel wird mit einer Spieldauer von 90 bis 200 Minuten angegeben. Ein ganzer Abend kann dabei schon einmal draufgehen. Aber vielleicht reizt auch gerade das die Fans unter euch!

Da das Spiel relativ komplex ist, wird es erst ab 14 Jahren empfohlen. Das Spiel ist für zwei bis vier Spieler ausgelegt, mit Erweiterungen könnt ihr es auch alleine oder mit bis zu sechs Spielern spielen.

