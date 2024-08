D&D trifft Alien: Sci-Fi-Rollenspiel stellt euch vor tödliche Herausforderung

Auf Amazon gibt es eine Welt, in welcher der Weltraum nicht nur finster, sondern tödlich ist. In „Alien: Das Rollenspiel“ seid ihr nämlich die Beute.

Stellt euch vor, ihr befindet euch in den tiefsten, dunkelsten Regionen des Weltraums. Fernab von der Erde, auf einem unbedeutenden Raumschiff, umgeben von der unheimlichen Stille des Alls. Plötzlich taucht etwas auf – etwas Fremdes, Gefährliches, vielleicht sogar Tödliches. Genau in diese Atmosphäre taucht euch „Alien: Das Rollenspiel“, ein Sci-Fi-Abenteuer in Pen and Paper-Form, welches euch vor Herausforderungen stellt, die ihr zusammen mit eurer Truppe erleben und meistern dürft.

Anzeige

ALIEN: Das Rollenspiel - Regelwerk Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2024 12:36 Uhr

Auch in Filmform darf das Alien wieder auftauchen. Seht hier den Trailer zum neuen Film „Alien: Romulus“.



Alien: Romulus - Finaler Trailer Deutsch

Das perfekte Rollenspiel für Sci-Fi- und Horror-Fans

„Alien: Das Rollenspiel“ bietet euch die Möglichkeit, das Jahr 2183 zu erleben – eine düstere Zukunft, in der Menschlichkeit und Überleben oft auf der Strecke bleiben. Das Regelwerk, wunderschön illustriert und als farbiges Hardcover-Buch erhältlich, umfasst dabei 392 Seiten voller detaillierter Informationen und schneller, effektiver Spielregeln. Diese basieren auf der gefeierten Year Zero Engine, bekannt aus preisgekrönten Spielen wie „Tales from the Loop“ und „Mutant: Jahr Null“. Doch diese Regeln wurden speziell weiterentwickelt, um die Kernthemen von Alien bestmöglich einzufangen: den puren Horror und die gnadenlose Action in den endlosen Weiten des Alls.

Anzeige

Neben dem eigentlichen Spiel stehen euch aber auch die nötigen Hilfsmittel zur Verfügung, um das Abenteuer noch intensiver zu gestalten. Ob mit dem Alien-Rollenspiel Stresswürfelset, dem Spielleiterschirm, oder dem Karten- & Markerset – alles, was ihr für ein immersives Spielerlebnis benötigt, ist ebenso verfügbar.

Anzeige

Neben Sci-Fi-Filmen dürfen auch diese Serien nicht aus unserer Erinnerung verschwinden:



Erweiterungen und Szenarien für noch mehr Spannung

Für alle, die nach noch mehr Herausforderungen suchen, bietet „Alien: Das Rollenspiel“ ebenfalls spannende Erweiterungen und Szenarien, die das Universum weiter ausbauen und die Spannung noch mehr auf die Spitze treiben. Mit dem Buch „Erbauer besserer Welten“ könnt ihr die geheimen Pläne und Intrigen der Megakonzerne erkunden. Das „Colonial Marines Einsatzhandbuch“ bringt euch mitten ins Gefecht, während ihr in der „Herz der Finsternis Spielbox“ das ultimative Horror-Erlebnis im All erlebt. Aber auch das Szenario „Streitwagen der Götter“ kann euch auf die Spur uralter Geheimnisse und tödlicher Mysterien schicken.



„Alien Romulus“: Rückkehr des Grauens in die Kinos

Solltet ihr dann noch nicht genug von der Welt der Aliens haben, ist mit dem neuen Film „Alien Romulus“ seit dem 15. August in den deutschen Kinos und allen Alien-Filmen, die aktuell bei Disney+ im Streaming-Abo verfügbar sind, nämlich der perfekte Zeitpunkt, um in die dunkle, faszinierende Welt einzutauchen.

Anzeige

Der mit Spannung erwartete neueste Teil der Kultreihe verspricht, die Ursprünge der Xenomorph-Bedrohung weiter zu ergründen und gleichzeitig das ikonische Gefühl von Isolation und Terror neu zu beleben. Mit modernster Technik und packender Story führt der Film euch wieder tiefer in das finstere Universum, in dem das Überleben nur eine Frage der Zeit ist. Für alle Fans also die perfekte Gelegenheit, noch einmal in die düstere Atmosphäre einzutauchen und so die Spannung vor dem nächsten Rollenspielabend zu steigern.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.