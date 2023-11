Das Sommerhaus der Stars Finale: Das sind die Gewinner 2023!

Wir zeigen, welches Paar in Folge 10 von „Das Sommerhaus der Stars“ 2023 die wenigsten Sympathien sammeln konnte und welche weiteren fesselnden Momente es gab.

Staffelauftakt: Eine Mischung aus Drama und Rivalität

Das lange Warten ist vorüber! Am 19. September 2023 ging „Das Sommerhaus der Stars“ in seine achte Runde. Die Türen der Bocholter-Promi-WG haben sich wieder geöffnet, um acht dynamische und vielfältige Promi-Duos willkommen zu heißen. Jeden Dienstag und Mittwoch um jeweils 20:15 Uhr könnt ihr die lebhaften Geschehnisse und Diskussionen der Kandidaten und Kandidatinnen auf RTL erleben oder die Episode schon vorher beim Streamingdienst von RTL+ ansehen. Die Dienstag-Folgen sind ab November immer sechs Tage, die Mittwoch-Folgen immer einen Tag vorher im Stream verfügbar. Wir versorgen euch regelmäßig mit den neuesten Informationen aus dem „Sommerhaus“, den Leistungen der Teilnehmer in den Spielen und lassen euch wissen, wenn es zwischen Kandidaten gekracht hat. Denn wie euch sicherlich bewusst ist, ist das „Sommerhaus“ ein Nährboden für Drama, Streitigkeiten und Rivalität. Wer letztendlich „Promipaar des Jahres 2023“ wird und 50.000 Euro mit nach Hause nimmt, erfahrt ihr natürlich hier bei uns.

Folge 10: Wer muss das Haus bereits verlassen?

+++ Achtung! Es folgen Spoiler zur zehnten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2023! +++

In der zehnten Episode des „Das Sommerhaus der Stars“ hieß es für das Duo Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu auf Wiedersehen. Sie konnten sich nach einem mitreißenden Wettstreit, nicht den Schutz vor der Nominierung erspielen und wurden daraufhin von den anderen Teilnehmern mit vier Stimmen bedacht. Damit übertrafen sie Maurice Dziwak und Ricarda Raatz sowie Arben Zekic und Justine Dippl. Diese konnten daher einer Eliminierung oder einem Exit-Spiel entgehen.

Teilnehmende Paare bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2023

Die anstehende Staffel verspricht großes Entertainment. Die Bewohner des „Sommerhauses“ kommen aus verschiedensten Bereichen, sei es die Schauspielerei, Mode oder aus dem Reality-TV. Sie bilden eine lebendige und abwechslungsreiche WG, bestehend aus den folgenden Promi-Paaren:

Ausgeschiedene Paare bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2023

Rückblick: Ereignisse in Folge 10

Die zehnte Episode begann damit, dass Pia Tillmann und Zico Banach das „Sommerhaus“ verlassen mussten. Die letzte Nacht hatten sie zwangsweise noch dort verbracht, was Serkan als optimal bezeichnete. Arben Zekic und Justine Dippl waren emotional ergriffen, während Maurice Dziwak sowie die früheren „Princess Charming“-Teilnehmerinnen Hanna Sökeland und Jessica Huber ungerührt blieben. hanna und Jessica nahmen stattdessen ein Bad. Aleksandar Petrovic machte seiner Partnerin Vanessa Nwattu klar, dass er sich mehr Einsatz von ihr wünscht, da er mit ihrer Einstellung unzufrieden war. Vanessa wiederum kämpfte zunehmend mit dem Druck, der in der entscheidenden Phase des Wettbewerbs auf ihr lastete.

Ein letztes Mal konnten sich die Promis den Nominierungsschutz im Spiel „Schwererholungsgebiet“ erkämpfen. Das Spiel war aber alles andere als einfach, sondern ein echter Kraftakt. Sie mussten sich an einem hohem Klettergerüst, das teilweise durch eingezwängte Bälle erschwert wurde, abmühen, um in Zusammenarbeit drei voluminöse, wassergefüllte Bälle geschickt bis zum vorgesehenen Ziel zu manövrieren. Dort angekommen, sollten die Bälle in ein vorgesehenes Loch geworfen werden. Von den Wettstreitenden meisterten alle bis auf Hanna Sökeland und Jessica Huber die Herausforderung; die früheren „Princess Charming“-Kandidatinnen erreichten nur zwei Treffer. Ein fesselnder Wettkampf entbrannte zwischen Serkan Yavuz und Samira Klampfl sowie Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, die während der Aktion einen Ball einbüßten und von neuem anfangen mussten. Mit einer Zeit von 16,52 Minuten übertrafen das Power-Duo Serkan Yavuz und Samira Klampfl ihre Gegner und errangen damit erneut den Nominierungsschutz.

Unmittelbar nach Bekanntgabe des Gewinnerteams stand fest, dass Hanna Sökeland und Jessica Huber Aleksandar Petrovic als unterlegen ansahen. Vanessa Nwattu stellte sich innerlich auf ihre Abreise ein und äußerte den Wunsch, nach Hause zurückzukehren. Aleksandar Petrovic hingegen wollte sich seiner Niederlage nicht geschlagen geben und kämpfte weiter um seinen Stolz. Als er seine Partnerin aufforderte, ihre Miene zu ändern, kam es vorübergehend zu einer frostigen Stimmung zwischen ihnen. Petrovic zog es vor, sich von dieser Spannung abzulenken und gesellte sich zu anderen Bewohner nach draußen. In diesem Moment begann Justine Dippl mit dem Gesang von Tim Toupets berühmtem Feierlied „So ein schöner Tag“. Vanessa Nwattu sah dies als Gelegenheit, Petrovic Scheinheiligkeit vorzuwerfen, was die Atmosphäre abermals zum Kippen brachte. Während eines Austauschs mit Arben Zekic, bezeichnete Petrovic Vanessa Nwattu als eine „zickige und niedergeschlagene Frau“.

Serkan, der sich selbst als unberührbar einschätzte, schmiedete mit Maurice einen Nominierungsstrategie, bei der er sich mit dem mächtigen „King Kong“ gleichsetzte, während er Petrovic eher mit dem weniger imposanten „Hulk“ verglich. Die Herren und Hanna Sökeland standen vor einer für das „Sommerhaus“ ungewöhnlichen Herausforderung: Sie mussten Liebesbriefe für ihre Partnerinnen verfassen. Maurice offenbarte seine Gefühle mit unerwartet zärtlichen Worten an seine damalige Freundin Ricarda Raatz. Auch Serkan Yavuz wählte einen persönlichen Ansatz und entschied sich, seiner Samira Klampfl direkt in die Augen zu sehen und seine Gefühle ohne Vorbereitung auszudrücken. Allein Aleksandar Petrovic konnte nicht überzeugen. Sein Schreiben an Vanessa Nwattu wirkte wie eine gefühllose Schilderung ihrer gemeinsamen Zeit im „Sommerhaus“. Vanessas Enttäuschung war offensichtlich. Sie bemängelte, dass sie und ihr Partner sich gefühlsmäßig nicht auf gleicher Wellenlänge befänden, da er mit seinem Brief den Sinn der Aufgabe verfehlte.

Im Angesicht der finalen Nominierungsrunde teilte Maurice Dziwak mit Aleksandar Petrovic einen Ratschlag: Er solle ihn nominieren, denn er sehnte sich danach, Petrovic im direkten Duell einer Exit-Challenge zu übertrumpfen. Als Justine Dippl mitbekam, dass sie von Hanna Sökeland und Jessica Huber als potenzielle Rauswurfkandidatin ins Visier genommen wurde, brachte sie ins Spiel, stattdessen Ricarda Raatz und Maurice Dziwak zu nominieren, letzteren insbesondere wegen seines Wunsches nach einer Konfrontation mit Petrovic in der Exit-Challenge. Jedoch ließ sich das weibliche Duo von diesem Vorschlag nicht überzeugen. Für Justine Dippl war die Idee einer Nominierung dennoch ein harter Brocken, da sie die WG nicht verlassen wolle und lieber ein Bein verlieren würde.

